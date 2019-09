El béisbol venezolano volvió a ser el protagonista principal en la jornada de las Grandes Ligas, esta vez con el jardinero central Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, que se convirtió en el segundo pelotero más joven en llegar a los 40 cuadrangulares en una sola temporada.

Mientras que el veterano toletero dominicano Nelson Cruz, empató su mejor marca individual de temporada al impulsar cinco carreras con los Mellizos de Minnesota, siendo ambos los peloteros latinoamericanos más destacados de la jornada en las mayores.

Acuña Jr. mantuvo su condición de nueva figura y el bambinazo que pegó con los Bravos que les ayudó a ganar 5-4 a los Filis de Filadelfia, le hizo entrar de nuevo en el libro de la historia de las Grandes Ligas al ser el cuadragésimo que lograba en lo que va de temporada.

El prodigio venezolano, que se fue de 3-1 con par de carreras anotadas e impulsadas, quedó encumbrado en la historia con su cuadrangular de 132 metros al poner la pelota en el segundo nivel del SunTrust Park, quedándose parado en el plato para admirar el vuelo de la pelota frente al abridor Aaron Nola antes de soltar el bate y hacer un lento recorrido por las bases.

Mel Ott, quien tenía 20 años cuando logró 42 jonrones para los Gigantes de San Francisco en 1940, es el otro jugador más joven que supera a Acuña Jr. con una temporada de 40 cuadrangulares.

Eddie Mathews también tenía 21 años, pero dos meses más viejo que Acuña cuando alcanzó los 47 para los Bravos de Milwaukee en 1953.

Tanto Ott como Mathews ya forman parte del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.

Acuña Jr. necesita robar tres bases más para alcanzar otra marca histórica.

El toletero venezolano acumula 37 en su intento por convertirse en el quinto jugador con un 40-40 en la historia, siguiendo los pasos del cubano José Canseco (1988), Barry Bonds (1996), y los dominicanos Alex Rodríguez (1998) y Alfonso Soriano (2006).

Con ocho juegos por disputar en la temporada regular, un segundo cetro de división consecutivo parece ser una formalidad para los Bravos, mientras que Acuña Jr. también tendrá la oportunidad de seguir haciendo historia.

A pesar de la derrota, el bateo latino de los Filis tuvo al también al venezolano César Hernández como su líder al irse de 5-3, una impulsada, mientras el dominicano Jean Segura pegó imparable en tres turnos al bate y produjo una carrera.

El veterano Cruz, de 39 años, también tiene su nombre dentro de los libros de marcas de las Grandes Ligas, pero en la jornada lo que hizo fue ser el líder de la ofensiva de los Mellizos al pegar un par de cuadrangulares de los cuatro que tuvo su equipo y lideró la ofensiva dominante de Minnesota que se impusieron por 8-5 a los Reales de Kansas City.

Cruz también empató su mejor marca de la temporada al impulsar cinco carreras que ayudaron a los Mellizos a seguir al frente de la División Central de la Liga Americana con marca de 94-59.

Otro dominicano, Miguel Sanó, pegó un cuadrangular y produjo la carrera que rompió el empate mediante un doble en el quinto episodio, tras la expulsión del abridor de los Reales, Mike Montgomery, quien comenzó ese capítulo aceptando un bambinazo de Mitch Garver.

Cruz llegó a 39 bambinazos, para ser líder de los Mellizos al irse de 4-2, con dos anotadas y cinco impulsadas; sus compatriotas Jorge Polanco tuvo de 3-2 con tres anotadas y una empujada y Sanó de 3-2 con una anotada y dos producidas. El puertorriqueño Rosario de 4-2 con una anotada.

A pesar de la derrota, el bateo latinoamericano hizo su aportación a los Reales con los dominicanos Adalberto Mondesí, que se fue de 4-0 con dos impulsadas y Erick Mejía de 2-1 con una anotada.

Mientras que el cubano Jorge Soler de 3-0 con una remolcada. El colombiano Meibrys Viloria de 2-1 con una anotada y una producida.

Sin nada que jugarse ya de cara a la fase final, los Medias Rojas de Boston, con el abridor zurdo venezolano Eduardo Rodríguez de líder desde el montículo, se impusieron por 5-4 a los Gigantes de San Francisco, que también están eliminados de la postemporada.

Rodríguez retiró por la vía del ponche a 10 bateadores en una labor de seis entradas con dos imparables, y el arubeño Xander Bogaerts conectó un par de sencillos productores que establecieron la diferencia en el marcador final.

Eddie was dominant on the way to his 18th win:

– 6 IP

– 2 H

– 10 K

– 0 ER pic.twitter.com/mpwGPFZf1P

— Red Sox (@RedSox) September 19, 2019