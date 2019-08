Imágenes del capítulo final de la saga Star Wars, de secuelas de Frozen y Black Panther y de una nueva película animada sobre dragones dejaron a los asistentes a la bienal del club oficial de fans de Disney gritando de emoción.

Los estudios del Ratón Mickey presentaron en su D23 Expo, una convención del club oficial de fanáticos que se realiza cada dos años en Anaheim, California, adelantos de esas y muchas otras películas que se estrenarán durante los próximos meses y son esperadas con ansias por sus seguidores.

El elenco de Star Wars: The Rise of Skywalker, incluidos tres “droides”, subió al escenario para dar comienzo al evento, al que asistieron varias de las estrellas que protagonizan las películas.

Imágenes de una encarnación más oscura de Rey (Daisy Ridley), la heroína de las nuevas películas de la saga Star Wars, blandiendo un sable de luz roja de dos puntas, silenciaron brevemente al auditorio con capacidad para 6.800 espectadores y desataron luego una fiebre en las redes sociales.

El director J. J. Abrams recordó a la fallecida actriz Carrie Fisher, quien interpretó a la Princesa Leia Organa en la trilogía original y en dos de las nuevas películas, y dijo que material rodado antes de su muerte será utilizado en la última entrega de la saga, donde Leia estará “en el corazón de la historia”.

Por otra parte, el actor Tom Holland, quien interpreta a Spider-Man en las más recientes películas del héroe arácnido, fue ruidosamente festejado por el público al aparecer sobre el escenario para presentar una nueva película de los estudios de animación Pixar, creadores de clásicos como Toy Story o la saga de Cars.

La nueva creación se titula Onward y cuenta la historia de dos hermanos, Ian (Holland) y Barley (Chris Pratt), que intentan revivir a su padre con un hechizo oscuro, en un mundo fantástico donde la magia ha desaparecido.

Además, Pixar adelantó otro largometraje, Soul, que contará con las voces de Jamie Foxx y Tina Fey, una aventura metafísica en la que las almas reciben un entrenamiento previo antes de ser enviadas a la Tierra para encarnarse.

De los propios estudios de animación de Disney, el D23 adelantó la fantástica Raya and the Last Dragon, sobre la historia de una joven que busca la ayuda de un dragón para ahuyentar a fuerzas siniestras, todo ambientado en un mundo fantástico inspirado en el sudeste asiático.

El jefe de Marvel Studios confirmó que Black Panther tendrá una secuela en los cines en mayo de 2022, y también se anunció que Kit Harington (Game of Thrones) será parte de un estelar elenco que llevará a la pantalla al cómic The Eternals, cinta que se estrenará en noviembre de 2020.

La presentación, que tuvo una duración de dos horas, se cerró con imágenes de Frozen II, la esperada segunda parte del musical animado que Disney estrenó en 2013, que se dedicará a explorar el pasado de Elsa, su heroína.