El chelista valenciano Andrés Vaccaro fue admitido y becado por la Real Academia Irlandesa de Música, clasificada entre las 50 mejores instituciones del mundo en artes escénicas, anunció con beneplácito el Conservatorio de Música de Carabobo.

Andrés Vaccaro envió hace tres semanas su currículo a la Real Academia Irlandesa de Música y preguntó, vía correo electrónico, los requisitos para optar a un cupo, pero también consultó si existía la posibilidad de ingresar este 2023, a pesar de que las audiciones de este año ya se habían realizado en enero.

El violonchelista valenciano relató que a los pocos minutos le contestaron. “Me mandaron saludos, me agradecieron por la información detallada y me pasaron el número de la jefa del Departamento de Cuerdas. Yo la llamo (…) Me preguntó si estaba disponible para una audición a través de Zoom en los próximos 20 minutos. Todo pasó como muy rápido, lo pensé por varios segundos y me dije, nada, esta es la oportunidad de la vida; entonces, dije que sí”.

Vaccaro tuvo libertad de tocar lo que quisiera en la prueba para entrar al conservatorio más antiguo de Irlanda, por lo cual escogió una de las piezas que interpretó en su recital de grado en el Conservatorio de Música de Carabobo, celebrado el pasado julio.

Fue evaluado por la directora de la institución, que a su vez es la presidenta de la Asociación de Conservatorios de Europa; y por la propia jefa del Departamento de Cuerdas.

Admitido y becado

Luego de la prueba, el músico venezolano fue admitido y además le otorgaron una beca superior al 75%, con opción a aplicar a otras becas a partir del próximo año.

También le asignaron dos profesores ingleses, uno con el que tendrá clases semanalmente; y con el otro cada quince días. El primero se llama Christopher Marwood, graduado de Cambridge y del London ‘s Royal Academy; el segundo es William Butt, egresado de la Royal Northern School of Music de Manchester City, Inglaterra.

“Les gustó mucho mi técnica, les gustó que siendo tan joven haya trabajado bastante el aspecto técnico del instrumento. Las materias teóricas, gracias a la educación del Consermuca, se me han hecho relativamente sencillas”, expresó Vaccaro.

Estudió 10 años en el Consermuca

Trás 10 años de formación, Andrés Vaccaro ofreció el pasado 18 de julio su recital de grado, para el cual se preparó durante el último año. En este interpretó Preludio de la Suite V en do menor para cello solo, del compositor barroco alemán Johann Sebastian Bach.

También tocó la Sonata N° 2 en Sol menor para cello y piano, de Ludwig van Beethoven; y luego Tarantella, del compositor y violonchelista checo David Popper, que a pesar de ser una pieza netamente técnica resultó muy agradable al público.

Asimismo, incluyó la obra Chant du Menestrel, del alemán Alexander Glazunov; sin embargo fue con Rapsodia Húngara, también de Popper, con la que demostró su virtuosismo y fue más allá de lo que exige el nivel.

Como unos de los mejores músicos que se han formado en el Conservatorio de Música de Carabobo, se refirió el jurado al recital de grado de Vaccaro, quien obtuvo una puntuación de 20 puntos y distinción de excelencia.

El veredicto estuvo a cargo de los profesores Humberto Delgado, Miguel Ángel Rodríguez, Manuel Vadell, Arnaldo Álvarez y María Vadell, directora del Consermuca.

La maestra Celeste Vadell, quien acogió a Vaccaro como alumno cuando apenas él tenía 8 años de edad, sostuvo que el chelista ha sido ejemplo de disciplina y constancia. «Él nunca decayó, a pesar de la muerte repentina de su padre, quien lo llevaba desde niño a sus clases de música, y del fallecimiento a los pocos meses de su abuela”.

Nota de prensa

