En la clínica El Ávila falleció ayer el liceísta Yhoifer Jesús Hernández Vásquez, de 14 años, quien había resultado baleado en la espalda el día anterior, a la 1:00 de la tarde, mientras manifestaba en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Carlota.

Yhoifer estaba con amigos, vecinos y familiares. Su padre José Hernández se encontraba parado encima del distribuidor Altamira, cuando vio a unos paramilitares que trasladaban a Yhoifer, rumbo a la clínica.

El joven era mayor de tres hermanos, vivía en La Urbina, y estudiaba segundo año en el liceo José Cortés de Madariaga, en Los Cortijos.

Con Yhoifer suman cuatro muertos (dos en Caracas y dos en Aragua), producto de la arremetida del gobierno contra las manifestaciones que se registraron los días 30 de abril y 1º de mayo en la Operación Libertad.

El adolescente recibió un disparo en la región lumbar (parte baja de la espalda) que le salió por el abdomen. Fue operado y murió este jueves a las 8:00 de la mañana.

Funcionarios del Cicpc acudieron ayer a inspeccionar el cadáver en la clínica El Ávila, y en la morgue le practicarían la autopsia. Se presume que fue alcanzado por una bala de arma corta, sin descartar que se trate de alguna pieza esférica, tipo metra, de las que suelen meterle a las escopetas utilizadas por los equipos antimotín para arrojar bombas lacrimógenas.

Los técnicos del Cicpc acudieron a la autopista Francisco Fajardo, para hacer la reconstrucción del suceso en el cual resultó herido Yhoifer.

-Cuántos como mi hijo han muerto, cuántos más deben morir a manos de este gobierno? Se pregunta José Hernández, padre de Yhoifer, mientras aguardaba en la clínica El Ávila este jueves.

Su tía Jeanette Carolina Hernández también se encontraba en la protesta, porque ha manifestado todos estos años contra el gobierno y le pide a Maduro “de todo corazón, por favor, váyase, déjenos en paz, qué más daño va usted a hacerle a este país que era tan hermoso y lo ha arruinado”.

Los familiares de Yhoifer confían en que los responsables de estos hechos pagarán por delitos de lesa humanidad.

-Yo estaba en Altamira, vi que subían muchos heridos, no me imaginé que uno de ellos era mi sobrino. Ellos tendrán que pagar, por Neomar, por Pernalette, por mi sobrino, por todos. Disculpenme por favor, todavía estoy en shock, quiero llorar, tengo miedo. No sé cómo vamos a enfrentar esto, he aprovechado para desahogarme.

Jeanette les pide “al presidente Guaidó, a Leopoldo López, que terminen de aplicar el artículo 187, para que no haya más muertos, por tiros, por hambre, por falta de medicinas”.

MADRE ASESINADA

Ella llegó a las 3:00 p.m. a la clínica El Ávila. Al caer la tarde, observó cuando ingresaban a terapia intensiva a Yurubith Betzabeth Rausseo García (26), madre de dos niños, baleada en la cabeza cuando se desplazaba por la Torre Británica, en una moto conducida por su esposo.

El dice que ella no estaba manifestando. Rausseo laboraba en el automercado Excelsior Gamma del centro comercial Vizcaya, en Santa Paula. Su esposo la fue a buscar al trabajo y regresaban a su domicilio cuando recibió el tiro.

Ella se cayó de la moto, un paramédico ayudó al esposo a montarla de nuevo y la cubrió con su pecho para trasladarla a la clínica El Ávila, donde murió esa misma tarde.

Rausseo dejó dos hijos, de 2 y 4 años.