Magallanes es una de las franquicias de beisbol más ricas en cuanto a historia se refiere, al ser la institución deportiva más longeva del país. A lo largo de sus 102 años de existencia, han pasado grandes personalidades, beisbolistas icónicos que han dejado su huella enmarcada en las memorias de los seguidores de la pelota.

A pesar del transcurrir del tiempo, los historiadores de este deporte y, seguidores de los Navegantes, siguen recordando a hombres como Jim Holt, Jim Pendleton, Mitchell Page, Clarence Gaston o Dave Parker, como algunos de los importados más preponderantes en los anales de los eléctricos. Pues todos ellos, tienen un lugar en el Salón de la Fama turco.

Pero, ahora, a ese grupo de extranjeros que siempre serán rememorados pese al tiempo, se les unió Adonis García. El único latino del grupo es, para muchos, el foráneo más sobresaliente en la rica historia del Magallanes y, para ello, cuenta con un imborrable respaldo: sus números.

García llegaba a la 2017-2018 para disputar su sexta campaña en Venezuela, lo que lo convirtió en el importado con más temporadas en la Nave. Desde ese entonces, el cubano no ha hecho más que escalar a los lideratos en la mayoría de los departamentos ofensivos del equipo.

“Eso significa mucho, eso me da mucha fuerza y me da la satisfacción de que todo lo que he hecho aquí no ha sido en vano”, expresó García al circuito radiofónico turco.

Ahora, el antillano es líder de por vida en hits conectados, cuadrangulares, carreras impulsadas, veces al bate y, además, comparte el primer lugar en rayitas anotadas con Pendleton (ambos suman 150). No obstante, sus cifras históricas no quedan allí, ya que también, está a sólo dos dobles de alcanzar al líder Holt (59) y a seis juegos de empatar al propio ex toletero zurdo en lo más alto de ese departamento (272).

“La entrega que he tenido me ha ayudado de alguna u otra forma. Esos números te dan mucha responsabilidad, ya que cuando uno tiene muchos años aquí, hay muchos jóvenes que están mirando lo que uno hace”, dijo el antillano que, prefiere obviar esos importantes guarismos mientras se mantenga activo con los turcos.

“Esos números yo trato de no mirarlos, sólo cuando los ponen en la pizarra y es algo histórico tú sabes, pero trato de no mirar los números”, reveló García. “Incluso, en Cuba jugué como seis temporadas (fueron siete en realidad) y sinceramente no sé ni cuántos jonrones di (62), sé que tuve muy buenas temporadas. Los números yo los dejo allí para las personas que los llevan y cuando termine (su carrera), el día de mañana, será cuando los mire y pueda decir: ¡woao!”.

Y es que, para quienes no están en la posición de Adonis, es difícil obviar sus resaltantes logros en la franquicia filibustera. Sólo en triples y en bases robadas, el nativo de Ciego de Ávila no ha colocado su nombre en lo más alto, algo entendible por no ser la rapidez, su principal arma como pelotero.

Sin embargo, cuando se trata de hacerse notar, el infielder de 34 años de edad se roba el show en el terreno, así como lo hizo el pasado 19 de noviembre de 2015, cuando se estafó el home en la parte alta del sexto inning, ante los Leones del Caracas.

“Yo tuve un entrenador en Cuba, Víctor Mesa (figura de la pelota en la isla), que él siempre nos decía que cuando uno menos se lo imagina es cuando uno puede ganar un juego de pelota. Hay veces que el contrario, al saber que uno no es rápido, baja la guardia y se confía, entonces como sé que no lo soy, trato es de buscar el momento y de buscar el margen”, contó el antillano que, sin duda, también será recordado por esa memorable jugada ante el lanzador Loiger Padrón, en el Estadio Universitario.

“Sobre aquel robo de home famoso aquí, también ayuda la afición, estar en un estadio lleno, si te descuidas y no estás pendiente, es difícil escuchar. Esos son factores que uno tiene que tratar de tenerlos presente”, opinó.

No cabe la menor duda, que Adonis será difícilmente olvidado en la institución magallanera. Pero, si algo similar llega a suceder, su placa de inmortal en el Salón de la Fama del estadio valenciano, estará para recordarles a todo que él, fue uno de los mejores extranjeros en la historia de los navieros.

