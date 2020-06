View this post on Instagram

Una nación responsable debe garantizar que los últimos años de vida de quien la construyó sean disfrutados con dignidad y felicidad. – Me parte el corazón cada vez que veo como sufre un abuelo por no tener para comer o para comprar un medicamento. – Les confieso que soy vulnerable ante este tema pues fui criado por mis abuelos y a ellos debo todo lo que soy hoy. – En reiteradas o ocasiones hemos destacado la importancia de garantizar que nuestros chamos coman, para ello hemos propuesto convertir a las escuelas en comedores escolares. – Hoy queremos recalcar la urgente necesidad de crear un “Plan Nacional de Atención Inmediata al Abuelo”, que garantice alimentación básica balanceada y medicamentos para todos nuestros abuelos (3.000.000 aprox). – Para lograrlo, urge tomar una serie de medidas que permitan privatizar y acabar con la versión de estado que es dueño de todo y no resuelve nada. Hay que priorizar y ser eficiente con los pocos recursos económicos existentes. – Y ustedes, ¿qué opinan acerca de la situación de nuestros abuelos? Leo y respondo. – Pd: Indigna la indolencia e indiferencia de quienes ejercen el poder y de quienes aspiran alcanzarlo entorno a esta terrible situación. – Eric Daniel Ondarroa “EDO” ✏️. – #abuelos #hijos #nietos #pensión #medicinas #comida #adultosmayores #canastaslimentaria #VenezuelaEducadora✏️ #EducaciónEsSolución✏️