Los Cerveceros de Milwaukee se apoyaron en jonrones de Keon Broxton y los venezolanos Jesús Aguilar y Orlando Arcia para derrotar este domingo 6-0 a los Rockies de Colorado y conseguir el boleto para la final de la Liga Nacional.

La victoria de los Cerveceros en el “Coors Field” ante una asistencia de 49.658 personas (98 por ciento de su capacidad), puso números de 3-0 en la serie de División que se jugó al mejor de cinco y les permite viajar a la serie de campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde el 2011.

Para los Cerveceros es su décima primera victoria consecutiva sumando los últimos partidos de la temporada regular.

Con la barrida, su undécima victoria consecutiva, los Cerveceros esperan el próximo viernes por el ganador de la otra Ssrie divisional entre Dodgers de Los Angeles y Bravos de Atlanta, que favorece 2-0 a los primeros.

Aguilar mandó la pelota a la calle en la cuarta entrada sin corredores por delante sobre los lanzamientos de su compatriota el abridor venezolano Germán Márquez.

Couns believes in Jesús…. so much so that he called his homer yesterday. There were no men on base, but we'll take it. 🔊 #OurCrewOurOctober pic.twitter.com/4jfDtRUs9D

— Milwaukee Brewers (@Brewers) October 7, 2018