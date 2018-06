Amnistía Internacional (AI) alertó este lunes de una oleada de arrestos arbitrarios, desapariciones y ataques a la libertad de expresión y de reunión en Pakistán a menos de un mes y medio para la celebración de las elecciones del 25 de julio.

“Las libertades fundamentales están bajo un implacable ataque en Pakistán, con medidas de las autoridades contra la disidencia, tanto en las calles como en las cadenas de televisión, las columnas de los periódicos o en las redes sociales”, indicó en un comunicado la directora adjunta de AI para el Sur de Asia, Dinushika Dissanayake.

AI puso como ejemplo la detención de 37 activistas del Movimiento de Protección de los Pastunes (PTM), encarcelados desde hace diez días acusados de sedición tras participar en una protesta en Islamabad.

El PTM acusa al poderoso Ejército paquistaní de violar los derechos humanos de la minoría pastún en la guerra contra el terrorismo y piden que se revele el destino de 8 mil desaparecidos, en un país donde pocos se atreven a criticar a la institución militar.

“La protesta pacífica es un derecho protegido por las leyes de derechos humanos internacionales y la Constitución paquistaní. La acusación de sedición no tiene sitio en una sociedad moderna que respeta los derechos”, afirmó Dissanayake.

AI también destacó el secuestro el 6 de junio de la columnista y activista Gul Bukhari, crítica con el poderoso Ejército del país y defensora del PTM.

El vehículo de Bukhari fue rodeado de múltiples coches cuando se dirigía a unos estudios de televisión el 6 de junio y desapareció durante varias horas, explicó AI.

A ello se suman los problemas de distribución del diario Dawn tras publicar una entrevista con el ex primer ministro Nawaz Sharif, que provocó un aluvión de críticas por unas declaraciones sobre los atentados en la ciudad india de Bombay en 2008 en el que murieron 166 personas.

Los distribuidores y vendedores del diario han sufrido semanas de “intimidaciones” y “acoso” para no vender el periódico en la segunda mitad de mayo, indicó la organización de derechos humanos.

Pakistán celebra elecciones generales el 25 de julio, en la segunda ocasión en la que se producirá un traspaso de poder entre dos parlamentos elegidos en las urnas tras estar gobernado la mitad de su historia por dictadores militares. EFE