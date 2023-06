Nunca he tenido buena memoria para las fechas. Por lo tanto, este imperfecto relato será un mar de imprecisiones en ese aspecto, y por ello pido de antemano disculpas a mis pacientes lectores.

La semana pasada, nuestra amiga Anamaría Correa recordó la demolición de la antigua sede del Concejo Municipal y la creación del Acuario de Valencia, durantela gestión de “El Negro” Seijas. Tales acontecimientos fueron parte de un vertiginoso proceso explosivo de la ciudad, cuyo detonante fue la creación de la Zona Industrial Municipal (ZIM) en una gran extensión de terrenos ejidos, al sureste del entonces llamado Municipio San Blas. La densificación demográfica, producida por la mano de obra demandada por las florecientes industrias que allí se instalaron, generó una crisis de viviendas y servicios para la cual no estaba preparada la administración municipal, que para entonces no contaba con un plan de desarrollo urbano que planteara soluciones a tal crisis. Si bien es cierto que había una oficina nacional de planificación en Caracas, el sentimiento local era que sus urbanistas no conocían a cabalidad el fenómeno valenciano, por lo cual el Concejo Municipal creó su propia Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU) y la Comisión de Planeamiento Municipal, que con entusiasmo dedicaron a la elaboración de un plan urbanístico que atendiera a la realidad de la que otra vez era una “Nueva Valencia”.

Y la Fundación para el Mejoramiento Industrial y Sanitario de Valencia (FUNVAL) que había ya sido la promotora de la ZIM, paralelamente se ocupaba del equipamiento primario de la ciudad, con el proyecto de unos Mercados Periféricos y un modelo de Centros Deportivos para ser repartidos en puntos estratégicos de la ciudad, para el servicio de sus habitantes, tanto antiguos como recién llegados.

En seguida se notó que el anticuado edificio frente a la Plaza Bolívar sería insuficiente para albergar al personal adicional que se requería para enfrentar la nueva dinámica, y se cometió el error, que no sería el primero ni el último, de demoler la antigua cárcel, detrás del Teatro Municipal, para levantar un barato edificio de estructura de acero y techo y fachadas de láminas del dañino asbesto-cemento, material que entonces no estaba prohibido, y que era muy conveniente por su característica de aislante, su bajo peso y fácil instalación. En tal edificio se acomodaron las oficinas técnicas del Concejo: Ingeniería Municipal, Planeamiento Urbano, Catastro, etc.,para después dar paso a la Biblioteca Manuel Feo La Cruz.

Algo más tarde se mudaría el Concejo Municipal y la nueva figura de la Alcaldía a un edificio en Lomas del Este, dando paso a la demolición del viejo edificio. Muchos piensan que ella fue un error agravado por no tener un proyecto listo para reemplazarlo, pero lo cierto es que el arquitecto Jesús Tenreiro, quienhabía ya diseñado el edificio para la Alcaldía de Barquisimeto, había presentado (o estaba por hacerlo) uno. El error estuvo en nunca haberlo hecho realidad.

Otros errores se han cometido con Valencia, como la conversión de la Avenida Bolívar, en el tramo desde la Navas Spinola hasta la Urbanización Las Acacias, en un mar de asfalto que erradicó la hermosa arboleda de apamates que la bordeaba. Para aliviar el creciente tráfico, pudo haberse construido antes otra paralela.O las salidas de las estaciones del Metro en la isla central de la Avenida Bolívar (Sector Las Ferias), causando frecuentes atropellamientos de peatones que cruzan la calzada.