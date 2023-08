No parece hacerle ningún honor a su apellido. Sus acciones más bien se ven como impulsadas por el odio. Cree que sembrando inhabilitaciones va a acabar con el ánimo de enderezar el rumbo que lleva cada vez más cerca del abismo al país, de socavar la fuerte decisión de continuar en busca del adecentamiento de la administración pública, y la aviesa intención de amañar, como muy bien saben hacerlo, el proceso electoral que se avecina. Como dijo el troglodita del garrote, no dejarán el poder “ni por las buenas ni por las malas”. Y no esperemos que el tipo del apellido engañoso haya sido nombrado por el régimen para dejar que quienes lo pusieron ahí salgan “por las buenas”, para no mencionar las otras.

Es que saben que, si el proceso electoral venidero es limpio, quedará en evidencia el repudio mayoritario de los venezolanos al ilegítimo gobernante y sus secuaces que han saqueado las arcas públicas. Ya comienza a suceder, y seguirá sucediendo, que los asistentes a las convocatorias de los precandidatos de la oposición hagan correr, aterrorizados, a los enviados por el régimen para sabotear esos encuentros.

Y también saben que, a medida que pasan los días, el descontento y el repudio son cada vez mayores, y piensan que, adelantando las elecciones, todavía podrán ganarlas, ayudados por el imparcial árbitro.

Muchos venezolanos han abandonado el país a causa de la miseria en la cual se encuentran sumidos por quienes prometieron una “Patria bonita” que al final ha resultado un infierno que los ha obligado a cruzar selvas, recorrer a pie inhóspitos parajes desérticos y ser víctimas de despiadados traficantes de cuerpos humanos famélicos y desesperados. Pero esa ausencia no significará necesariamente merma en los votos que devolverán la esperanza y la dignidad a la patria de Bolívar. Desde todos los rincones del planeta llegarán los votos de los emigrados que abandonaron el territorio en busca de una vida decente. Y los que todavía quedan dentro de las fronteras venezolanas dejarán en esa importante fecha su cotidiana labor de buscar qué comer aunque sea una vez al día, para forzar la salida del poder de quienes lo usurpan en beneficio de sus cuentas secretas en cómplices bancos del mundo.

Todo dependerá de la estrategia que adopte la oposición para sortear los obstáculos y trampas cazabobos que irá sembrando el bandidaje oficialista a lo largo del camino. No solamente serán ataques de bandas terroristas motorizados y armados que traten de amedrentar las concentraciones populares de los candidatos, el nombramiento de un Consejo Electoral vulgarmente parcializado o la manipulación de las fechas para el proceso de la elección presidencial; habrá que esperar por más “inhabilitaciones”, encarcelamiento o desaparición de activistas políticos opuestos al repudiado cogollo expoliador, maniobras ventajistas y, en resumen, todo tipo de artimañas para evitar salir del poder “por las buenas”.

Las fechas se van acercando, los plazos se irán venciendo, seguirán los obstáculos. Pero hay una candidata que ha demostrado estar dispuesta a no dejarse amedrentar; ha reafirmado su voluntad de asumir la ardua tarea de reparar el grave daño que el chavismo ha hecho a nuestro país, devolviendo a los venezolanos su libertad, y el alcance de un nivel de vida cónsono con el justo reparto de la riqueza y el potencial económico de esta Tierra de Gracia.

Es hora de tener esperanza en el futuro. Sólo falta que los que tiran cada uno por su lado dejen de hacerle el juego al tramposo.

