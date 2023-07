Super Bigote ha calificado de “referencia moral” a ese centro de tortura que una vez fue diseñado como centro comercial en Roca Tarpeya y que conocemos como “El Helicoide”. Sus conceptos sobre la moral deben ser más o menos los mismos que los de Universidad Experimental Simón Rodríguez en su sede de Palo Verde, quienes permitieron (o promovieron) que una bailarina actuara en una vulgarrutina cargada de insinuaciones eróticas entre un grupo de trabajadores.

Y nos alarma la ola de agresiones, llegando hasta al asesinato a sangre fría, que se ha convertido en lectura cotidiana. Los medios informativos nos enteran de casos como el de los hombres enterrados, luego de ser apuñaleados y amarrados, en el patio de una casa en Guacara. Los hombres se resistieron al robo de sus pertenencias por dos mujeres, ya detenidas, con la ayuda de un tercero cuyo paradero se desconoce hasta el momento en que escribo este comentario. Y ya nos vamos como acostumbrando, como parece haberse acostumbrado un buen número de venezolanos, incapaces de reaccionar ante tanta falta de principios morales, de apego a las leyes y de la bonhomía y espíritu de fraternidad que nos era tan característico en otros tiempos ya pasados.

Porque es ya patente la agresividad con la que están respondiendo muchos venezolanos a la miseria, al deterioro del sistema educativo, y muchas veces a la violencia de las mismas autoridades que, aparte su legitimidad o ilegitimidad, son responsables de velar por la paz y el orden social, y de la cual son víctimas muchos de los que se oponen a este régimen degradante.

Casi un cuarto de siglo ha transcurrido ya desde que la mayoría de los venezolanos se hizo el harakiri votando por Chávez, el inepto autoritario y lacayo de Fidel. Más de dos décadas han pasado desde que aquel Día de los Inocentes de 2012 dejó como continuador de su obra destructora a Maduro. Las arbitrarias medidas que ambos han tomado a lo largo de este siglo han causado la ruina del país (cosa requetesabida) y nos han llevado al aislamiento económico y diplomático, tomando muchos países, en apego a los principios democráticos, medidas drásticas que prohíben a sus nacionales todo tipo de actividad o relación comercial con Venezuela, además de la confiscación de los bienes del país en el exterior.

Ahora se pretende despojar de su nacionalidad a quienes apoyen estas medidas, bravata que no hará que esos países las suspendan. A fin de cuentas, cada quien hace negocios con quien le conviene, independientemente de lo que piensen o hagan los más perjudicados con esas medidas, como lo son todos los venezolanos.

Hacer tres días de cola para llenar el tanque del carro con mala gasolina, no es culpa de esos países y sus represalias; es culpa de quien, silbato en mano, despidió de sus cargos a quienes la producían (y de buena calidad) y no conseguir los alimentos de la dieta diaria a buen precio y de buena calidad, tampoco es culpa de quienes prohíben comerciar con un gobierno tachado de forajido, sino de quien apoyó a un subalterno que, pistola al cinto, despojó de fincas productivas a sus legítimos dueños.

Y, volviendo a la pandemia de violencia que vive Venezuela, no podemos dejar de comentar las amenazas contra la vida de María Corina Machado, una mujer que ha demostrado no tener miedo de los arrebatos coléricos de los pocos seguidores que aún le quedan a Maduro. Y no sería extraño que ignoraran lo que ocurrió después del 9 de abril de 1948 en la capital de un vecino país.

Eso explicaría todo…