En los casi 60 años que llevo escribiendo artículos de opinión, lo he hecho un par de veces sobre los lemmings, con una separación de más o menos dos décadas entre una y otra, y se me antoja que me toca invitar a esos roedores otra vez a esta columna, esperando, habiendo los venezolanos aprendido ya la lección, no tener que volver a hacerlo dentro de dos décadas más. La primera fue por allá por cuando “el gocho para el ochentiocho”, vislumbrando el fracaso económico que la gestión de “administrar la abundancia con criterio de escasez” que terminó siendo “administrar la abundancia con escasez de criterio”; y la segunda ante el suicidio colectivo que significaba votar por el Tribilín de Sabaneta y su “Socialismo del siglo 21”, que está matando de hambre a los venezolanos desde ese entonces.

Por si no lo recuerdan, les cuento que loslemmings son unos pequeños roedores herbívoros que viven en el Ártico, alimentándose de musgos y pastos. Se reproducen, como la mayoría de los roedores, a gran velocidad, alcanzando en períodos de unos cuatro años una sobrepoblación que no puede ser alimentada con los recursos que les da la naturaleza, produciéndose un fenómeno: en bandadas se lanzan por los abismos que forman los glaciares. O sea, un suicidio colectivo, que reduce su población a un nivel que pueda sostenerse con los recursos que la naturaleza les provee.

Es que se me antoja también que los procesos electorales son como los campeonatos de ligas, ya sea de béisbol o de fútbol. En cada una hay siempre dos equipos que generan rivalidades y fanatismos, llenando los estadios cuando compiten entre sí. Los demás son como de relleno, y llevan a las gradas solamente a los aficionados locales. Ejemplo de eso, por si no soy lo suficientemente claro, son los eternos rivales “Leones” de Caracas – “Magallanes” de Valenciaen el béisbol venezolano, o Barcelona – Real Madrid en el fútbol español. Los demás son rellenos a cuyos partidos asisten sólo los locales.

En elproceso que se avecina para elegir el candidato de oposición que se enfrentará al cucuteñoutilizando el truculento aparatoelectoral creado por el régimencubano, no parecen primar la sensatez y el sentido común, inscribiéndose en el proceso 14 postulantes, la mayoría de ellos sin ninguna posibilidad de despertar el interés de los votantes en esas elecciones primarias. personas más o menos conocidas solamente en el seno de su organización, el ámbito donde se mueven, y por los vecinos de la cuadra. Tal abanico, donde predomina el color gris, desmotiva a los votantes al no haber rivalidad alguna entre dos o tres candidatos únicos que despierten el entusiasmo entre los electores.A tal punto que, según creo recordar, hasta la pasada semana habían solamente 7000 nacionales residentes en el exteriorinscritos. Cifra ridícula y a la vez preocupante si, como se puede leer en las redes, fuera de su tierra viven tres millones de venezolanos.Saque la cuenta el lector.

Sería, por decir lo menos, un acto de hidalguía que, los que en su conciencia saben que no tienen ningún chance de ser abanderados de la oposición, renunciaran a la inscripción que tan irresponsablemente han formalizado ante la Comisión de Primaria. Lo importante es llevar al que tenga más posibilidades de derrotar a Maduro y sacar al bandidaje de Miraflores y Fuerte Tiuna.

¿O volveremos a lanzarnos por el abismo que significa un absurdo y surrealista intento por salir del déspota cucuteño oponiéndole una oferta de más candidatos que votantes?