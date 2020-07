El alcalde de Naguanagua, Gustavo Gutiérrez, aclaró este martes 28 de julio que en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) ubicado en Las Trincheras no hay casos de COVID-19, como lo había indicado la semana pasada, ya que desde 2019 esa sede del programa Barrio Adentro se encuentra cerrada.

El jueves 23 de julio Gutiérrez había informado mediante una nota de prensa sobre la existencia de nueve contagiados en el municipio, cifra que todavía se mantiene, y que uno de esos pacientes estaba recluido bajo observación médica en el CDI de Las Trincheras. Esto ocasionó reacciones de los habitantes de esa localidad a través de las redes sociales, asegurando que no existía tal caso.

En entrevista radial con la periodista Sandy Aveledo, a través de Unión Radio Valencia, el mandatario local explicó que el malentendido se debió a un error en los datos que le enviaron las autoridades regionales de epidemiología, dependientes de la gobernación de Carabobo.

“La información que me pasó epidemiología del estado es que estaba allí recluida una paciente de COVID-19, en el CDI de Las Trincheras”, dijo la máxima autoridad municipal y agregó que esos centros de salud no son manejados por la alcaldía sino por Barrio adentro. “Esa información fue desacertada, porque lógicamente sí estaba cerrado ese CDI y obviamente no había nadie recluido ahí”.

Según las declaraciones de Gutiérrez, de inmediato se comunicaron con los representantes de epidemiología en Carabobo para que hicieran las correcciones, ya que “no podemos manejar las informaciones subjetivas o que no estén apegadas a la realidad”.

Mercados municipales

Sobre la situación del Mercado Municipal de Naguanagua, que se mantiene cerrado a pesar de haber iniciado en la entidad carabobeña esta semana la flexibilización en el nivel 2, aseveró que entre el miércoles y jueves darán una respuesta concreta a los comerciantes y arrendatarios, quienes exigen que les permitan laborar.

A su juicio, estos expendios de alimentos son un foco infeccioso para la transmisión del virus, que a pesar de la implementación de control, supervisión y protocolos de bioseguridad, representan un riesgo, por lo que han venido implementando estrictas medidas, con instrucciones del gobierno nacional y regional.

El alcalde detalló que este lunes sostuvo una reunión con los representantes del mercado municipal para elaborar una propuesta de reapertura con protocolos más estrictos. “Sé lo mucho que cuesta salir adelante en esta situación, pero tenemos que ser bastantes responsables. Tenemos nueve casos en Naguanagua, pero eso pudiese elevarse fácilmente”.

La semana pasada, durante los siete días de cuarentena radical, todos los establecimientos comerciales dentro del mercado, y los que se encuentran a 400 metros de las instalaciones, estuvieron cerrados por decreto municipal. Son más de 250 arrendatarios los que están afectados ante la imposibilidad retomar sus ventas.

Este tipo de medidas también se replica en otros municipios del estado. La alcaldía de Valencia decretó para esta semana el cierre temporal del Mercado Municipal Plaza de Toros, al sur de la capital carabobeña, “con el único propósito de evitar la propagación del virus COVID-19 en el municipio”.

Hasta la fecha, según datos publicados por el Ministerio de Salud, en Carabobo se reportan 219 casos positivos de COVID-19 y tres fallecidos. El domingo el gobernador Rafael Lacava adelantó que la cifra de decesos podría aumentar a seis, pero que todavía se encontraban a la espera de los tres resultados.