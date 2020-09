El coronavirus continúa avanzando con rapidez en Puerto Cabello. Este miércoles 2 de septiembre el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Betancourt, anunció durante su programa radial que tras haberse realizado recientemente la prueba molecular PCR, resultó positivo en COVID-19 y se encuentra asintomático, sin fiebre ni otros síntomas más allá de tos.

“Ya venía practicando una cuarentena, pero ahora estoy cumpliendo el tratamiento. He presentado un poco de tos, pero estoy siendo atendido por los médicos, con los protocolos establecidos y el aislamiento requerido para que mi recuperación sea pronta”, dijo al instar al resto de los trabajadores de la alcaldía a mantenerse trabajando en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Buen día, luego de hacerme los exámenes de PCR para verificar el posible contagio de Covid, dio como resultado Positivo, agradezco las personas que me han estado apoyando; seguimos en batalla y trabajando con el gran equipo de la alcaldía. Pronto nos vemos !!!#AquiNadieSeRinde pic.twitter.com/QGuz6O1BIL — JuanCarlosBetancourt (@JCbetancourt72) September 2, 2020

Betancourt se suma a la lista de altos funcionarios del gobierno en Carabobo que hasta la fecha han resultado contagiados. El primero fue el secretario de Seguridad Ciudadana, José Ávila; el segundo, la autoridad única del combustible, José Parada; y el tercero el gobernador Rafael Lacava, quien anunció su recuperación el domingo 30 de agosto.

“Este virus no es juego. En Puerto Cabello hay muchos contagiados, se han registrado varias muertes en los hospitales por COVID-19”, informó sin detallar las cifras de contagiados y fallecidos. “Y no es porque no tienen la atención de los médicos, sino porque este virus es mortal. Gente conocida muriendo, amigos, compañeros de trabajo han fallecido recientemente por el coronavirus”.

Aunque el alcalde mencionó “varias muertes” en los centros de salud del municipio, en agosto solo fue confirmado por el gobierno de Nicolás Maduro un fallecimiento, correspondiente a un vicealmirante de la Armada. Sin embargo, a través de diferentes fuentes extraoficiales se sabe de al menos seis decesos adicionales en Puerto Cabello de personas con sintomatología asociada a la COVID-19.

Entre los fallecidos no anunciados oficialmente están: dos doctores, cuyos decesos fueron confirmados la semana pasada por la ONG Médicos Unidos de Venezuela; el jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía de Carabobo; y tres trabajadores de la Refinería El Palito.

Carabobo suma hasta la tarde de este martes 747 casos positivos de COVID-19 de los cuales 59%, que se traducen en 444 contagiados, se registraron durante agosto, según datos de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus del gobierno de Maduro. El conteo oficial revela que hasta el lunes 31 de agosto son 20 los fallecidos por el virus en la entidad carabobeña.