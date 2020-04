La Sala Situacional para la Prevención de coronavirus en el estado Nueva Esparta, anunció dos nuevos casos positivos en la región insular, lo que eleva a cuatro el número de contagiados.

El primer joven en resultar positivo ya fue dado de alta y está en condiciones estables, anunció el Gobernador Alfredo Díaz. Los otros tres casos forman parte de un equipo de trabajo. Entre ellos el alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez y otro funcionario también resultaron positivos, al igual que el administrador de la oficina de impuestos de dicha jurisdicción.

Este sábado, luego que el ministro de Comunicaciones Jorge Rodriguez, informara de dos casos positivos en Nueva Esparta, el alcalde Rodríguez envió un comunicado en el que anuncia ser parte de las estadísticas positivas, publicó El Universal.

“Es mi deber y responsabilidad comunicar, como alcalde del Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, que acabo de recibir el resultado de los exámenes del Ministerio de Salud, proveniente la de la ciudad de Caracas, los cuales indican que he dado positivo en la prueba para COVID-19, y aunque hasta el momento, mi condición me coloca en el rango de los asintomáticos, estoy siguiendo todos los protocolos establecidos”.

El alcalde agradeció a todo el personal de la Coordinación de Salud de la Alcaldía de Maneiro, al Sistema Regional de Salud, y al Ministerio de Salud, el trabajo que están realizando en la contención, mitigación y prevención del virus, así como a todos los funcionarios públicos y colaboradores, que luchan por salvar vidas.

“Con la bendición de Dios y las oraciones de todos ustedes, con seguridad formaré parte de la estadísticas de las personas recuperadas”, afirmó.

El gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, por su parte emitió palabras de solidaridad hacia el alcalde, y anunció que se elevará el nivel de exigencia del cumplimiento de las normas de prevención, pues hay que poner fuera de peligro a los neoespartanos dados los riesgos potenciales que comprende esta nueva fase de la pandemia en el estado.

“Compañero y amigo Morel David Rodríguez con mucha prudencia y consideración he esperado la información oficial acerca de tú estado de salud. Hoy cuando con valentía y responsabilidad has asumido la confirmación de estar contagiado del agresivo virus, no me queda más que sumarme a las miles de voces de todo el país que oran y piden por tu pronta y total sanación, como también lo hacemos por todos aquellos que están en igual circunstancia”, expresó a través de su cuenta de Instagram @Alfreditodiazoficial.

Díaz dijo estar seguro de que el añcalde pampatarense saldrá con bien de este difícil obstáculo que enfrentas en tu camino, publicó elsoldemargarita.com.ve.

“Nadie dijo que sería fácil, el compromiso de un líder y gobernante está plagado de retos que enfrentar. Convencido estoy que con el favor de DIOS y la Virgen del Valle, saldrás con bien del mismo y más temprano que tarde, estarás de nuevo luchando por el bienestar y felicidad de tu pueblo. Un abrazo”, expresó el gobernador neoespartano.

Cabe destacar que el alcalde del municipio San Diego, en Carabobo León Jurado, también se sumetió el pasado 2 de abril a un test-rápido de despistaje del virus que dio negativo, tras conocerse que un integrante del equipo de trabajo del alcalde Morel David Rodríguez, dio positivo para el nuevo coronavirus en Nueva Esparta, ya que Jurado había tenido contacto directo con él durante una reunión de trabajo el pasado 11 de marzo.