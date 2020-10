El cáncer de Mama es el tumor más frecuente en la población femenina mundial, es por ello que con el objetivo de crear conciencia la Alcaldía de Valencia, impulsa acciones de sensibilización sobre la importancia de la detección precoz.

Desde el inicio de la gestión del alcalde Alejandro Marvez se trabaja de la mano de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama) para promover que las mujeres acudan al médico y obtengan diagnósticos oportunos.

Durante el programa “Viernes Live”, transmitido por la cuenta de Instagram @alcaldiadevalencia, el cirujano oncólogo-mastólogo Ricardo López informó que en esta patología la detección temprana es clave para aumentar las probabilidades de vida, al tiempo que aseveró que el autoexamen no sustituye una evaluación médica.

“Yo soy uno de los que está en contra del tócate, porque las pacientes no asisten a la consulta de manera precoz o periódica, pues dicen que se tocan y no sienten nada, no pueden esperar a sentirse algo para acudir a la consulta. El autoexamen ayuda a que conozca su cuerpo, pero no sustituye una evaluación médica, es importante obtener un diagnóstico temprano”, indicó.

Explicó que la detección temprana se produce cuando se acude regularmente a control médico, se realizan los estudios de imágenes como ecografía o mamografía, según sea el caso, y las evaluaciones histológicas de una biopsia, pilares fundamentales para ofrecer un diagnóstico.

López recomendó realizarse evaluaciones médicas anualmente y después de los 35 años incluir la mamografía, mientras que, en aquellos casos de mujeres con factores hereditarios, es decir que en su familia haya algún registro de cáncer de mama, deben acudir con anticipación.

En relación al tratamiento resaltó que cada caso se lleva de forma individualizada, luego de evaluar y realizar el diagnóstico, se decide que procedimiento aplicar, sin embargo, señaló que las herramientas básicas para el tratamiento son las cirugías, las quimioterapias, las radioterapias.

Aspectos psicológicos

Por su parte, el psicólogo Carlos Torres detalló que cuando una persona es diagnosticada con cáncer pasa por un proceso que comprende cinco etapas, las cuales son negación, ira, pena, negociación y aceptación, por lo que asegura que el apoyo de un especialista y del grupo familiar es primordial.

“Es un proceso que lleva tiempo, no entender a plenitud lo que tiene es fuerte, de ahí la importancia de tener las herramientas para afrontar esta patología e iniciar los cambios necesarios”, dijo.

Aseveró que enfermedad afecta todos los núcleos y realidades de una persona, desde el trabajo, las amistades, la familia, su relación de pareja y de manera interna a la persona que lo padece, sin embargo, resalta que tener un diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte, que el siguiente paso es mantener un estilo de vida activo, ya que de esta manera se refuerzan las conexiones interpersonales y crean un estado de tranquilidad en el paciente.

“Ciertamente es un proceso largo y difícil, dónde muchas cosas empiezan a cambiar, pero si mantenemos las mismas acciones que siempre estuvieron presentes en nuestras vidas, nos dará el suelo firme que nos permitirá conseguir calma. Se trata de un cambio simple que con el tiempo cambia nuestra perspectiva de la vida”, añadió.

Gestión municipal como pionera

Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama, expresó que todos deben tomar conciencia sobre esta enfermedad, ya que afecta a mujeres, como hombres.

Agradeció a la Alcaldía de Valencia por abrir espacios para informar sobre esta patología y ser consecuente con el decreto del Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama en el municipio, siendo pionera en Venezuela en tener marco jurídico que promueve campañas en pro del diagnóstico oportuno.

“La Alcaldía promueve el diagnóstico oportuno desde las bases, desde la atención primaria que ofrecen en la coordinación de salud, esos son espacios que agradecemos”, dijo.

Rodríguez Táriba ratificó el compromiso que tiene el equipo de especialistas y trabajadores de Funcamama con la salud de sus pacientes, por lo que aseguró que continuarán ayudando y colaborando a quienes lo necesiten.

“Este mes de octubre debemos recordar que el cáncer no es solo protegerte porque te vistes de rosado, sino que hay que tener conciencia de autocuidado, entender que la salud es un derecho y se debe velar por él, es por ello que desde Funcamama como siempre estamos para ayudar y colaborar, todos somos necesarios”, enfatizó.

Atención pública

Danette Izaguirre, directora de Salud de la Alcaldía de Valencia, informó que se tiene a disposición 21 ambulatorios en el municipio, donde laboran médicos y personal altamente capacitado para la atención primaria tanto de mujeres como hombres y redireccionar al paciente a un especialista según lo requiera su diagnóstico.

El municipio Valencia dispone de 5 Centros Asistenciales Médicos Odontológicos (CAMO), especializados en la atención mamaria, 2 de ellos se ubican en la parroquia San José, como Padre Alfonso, urb. Kerdell, al lado del CNE, y el CAMO el Trigal, en la urbanización trigal Norte, Av. Atlantis.

Detalló que en la parroquia Rafael Urdaneta se encuentran el CAMO La Quizanda, en la urbanización del mismo nombre, además del CAMO Parque Valencia, diagonal al C.C Megamercado, y en la parroquia Santa Rosa se ubica el CAMO La Democracia.

“Muchas veces nuestras féminas llegan a la consulta manifestando sentir cierta molestia en algunos de sus senos, el médico procede hacer una evaluación exhaustiva y refiere la orden para la realización de una mamografía, luego de los resultados de los exámenes nuestros médicos la relacionan con el mastólogo, el cual es el especialista que diagnostica y trata las dolencias de las mamas”, añadió Izaguirre.

Añadió que aparte de las pacientes captadas a través de las consultas en los CAMO, la dirección de Salud despliega jornadas médicas en las comunidades, donde también se brinda atención especializada a las mujeres.

“Con estas acciones estamos garantizando una cobertura más amplia en la población, sobre todo aquellas pacientes que se les dificulta llegar a los ambulatorios puedan recibir una evaluación por parte de nuestros médicos”, mencionó.

Prensa Alcaldía de Valencia