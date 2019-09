Alerta epidemiológica: Casos de dengue aumentan aceleradamente en Mérida

Rosa Contreras, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del estado Mérida, explicó que en comparación con el año 2018 “hubo un aumento considerable” y que durante el 2017 hubo un “silencio epidemiológico, no era que no teníamos casos de dengue, sí se presentaban pero no en un número importante”