Ante una publicación de el diario El Carabobeño, que mencionaba la liberación del Dr Alexis Riera, y que citaba como fuente a mi persona, Dr Jorge Pérez, miembro de la ONG Médicos Unidos Carabobo, solo queremos aclarar a la opinión pública lo siguiente : En base a una conversación entre colegas, se comentó que dicho colega había sido liberado, esto nos causó Alegría y sin ninguna mala intención lo dimos por cierto. Así mismo afirmo que desconozco el procedimiento judicial que se le sigue y su lugar de reclusión,por lo que creo conveniente y oportuno pedir disculpas y exhortar a todos quienes apreciamos al Dr Alexis Riera, verificar la veracidad de cualquier información antes de ser subidas a las redes,para no causar desinformación. Solo pedimos a Dios que cuide y proteja a este gran ser humano y médico que es el Dr Alexis Riera, por lo que los invitamos a mantenernos en oración permanente. Dr Jorge Pérez C.I : 7.076.142. Colegio de médico Carabobo: 4624 . MPPPS : 43160. VALENCIA 11 de Septiembre 2020. 8:25 p.m.