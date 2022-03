Antonio Ecarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz, reiteró -la mañana de este jueves- que no se contará en un proceso de elecciones primarias “corrompidas” convocadas, por lo que citó como “un grupito que ha secuestrado a la oposición venezolana y que pretende de nuevo secuestrar la candidatura presidencial” después de todas las derrotas en las que han hundido a los venezolanos.

En contraposición a esto, el candidato a las elecciones presidenciales previstas para el año 2024 propuso realizar una consulta nacional abierta y popular en la que participe todo el que quiera, sin miedos; y que estas sean supervisadas por la Unión Europea, sociedad civil y universidades. “Aquí no nos podemos olvidar del 21 de noviembre. A mi no se me olvida que la parroquia 23 de enero de Caracas y en la parroquia Sucre triplicamos al candidato impuesto del G4”, sostuvo.

En este orden de ideas, el jefe del movimiento social y político de la educación subrayó que aspira a la presidencia de la República para, junto a la mayoría independiente, liderar un proceso de transformación de Venezuela. “Queremos hacer que todos, en una unión amplia, popular y mayoritaria de esa que viene de los sectores populares; llegue a Miraflores (…) Es el presidente de la reconstrucción, el líder de la nueva República que le tiene que abrir las puertas de Venezuela a sus hijos (…) Queremos que los venezolanos puedan vivir, puedan comer, puedan trabajar, puedan vivir en su tierra”, apuntó.

Tres líneas fundamentales para el diálogo nacional

En la misma rueda de prensa, Ecarri también confirmó que participará en el proceso de diálogo que tiene previsto desarrollarse en las próximas horas desde Miraflores, con la firme intención de conseguir resultados concretos para los venezolanos, no para tomarse una selfie, ni para guisos.

“Venezuela no aguanta, hasta el 2024, la crisis que hay en salud, en educación, en malnutrición; no aguanta que lleguemos al 2024. Es ya que nos tenemos que ocuparnos y si tengo que sentarme con el Embajador norteamericano (James Story) o sentarme con el presidente Nicolás Maduro, pues lo haremos. Nos vamos a sentar con quien sea para resolver la crisis de los venezolanos”, precisó el excandidato a la alcaldía de Caracas el pasado 21 de noviembre.

Frente a esto, refirió tres líneas fundamentales que llevarán al diálogo y diez puntos. Entre estas enumeró educación y salud, para superar la pobreza; economía abierta, para superar la crisis; y tercero, un liderazgo colectivo, sin exclusión para que toda Venezuela participe en su proceso de reconstrucción.

Entre los 10 puntos profundizó en el tema de la salud, haciendo alusión a la necesidad de comenzar con un proceso de dotación de medicinas y de equipamiento médico y de recuperación de todos los módulos de Barrio Adentro del país.

En segundo lugar, habló de dolarización plena, para mejorar el salario, y de la creación de un fondo nacional de microcrédito para los emprendedores venezolanos. También comentó que debe indemnizarse a los jubilados y pensionados frente a lo que denunció cómo la estafa nacional de la que estos fueron víctimas.

Insistió además políticas para que los niños coman: “El estómago vacío de los venezolanos no aguanta hasta 2024 y tenemos que recuperar esto ya”. Además, se adentró en la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el sistema de agua. Agregó que se deben convocar licitaciones internacionales para recuperar ambos sectores.

En el mismo orden de ideas destacó que el país requiere una nueva legislación petrolera. Aseveró que nadie va a venir a invertir sin que se garantice la inversión privada internacional que pueda recuperar la industria petrolera nacional.

“Sexto, necesitamos recuperar las empresas del Estado que hoy están perdidas y necesitamos un proceso rápido de privatizaciones”, destacó.

Los últimos puntos dijo que van enfocados a “la reforma política que no pueden esperar: Eliminación de la reelección indefinida del presidente de la República, eliminación de las inhabilitaciones, liberación de los presos políticos y la vuelta de los exiliados al país.

Antes de concluir, se enfocó en el “combate firme a la corrupción, venga de donde venga”. También tocó la urgencia de poner fin a la exclusión política para construir el liderazgo colectivo que reclaman los venezolanos.

Nota de Prensa