El compromiso es mantener el hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad, sentenció el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. “La secretaría general de la OEA no encuentra posible hacer caso omiso a denuncias y testimonios de venezolanos que han sufrido persecución y otras violaciones a sus derechos humanos. La inmunidad de soberanía no aplica en estos casos, los crímenes de lesa humanidad no tienen impunidad“.

A través de un video difundido en Twitter, Almagro respaldó el informe de los expertos designados por la Organización de Estados Americanos, que determinó que hay razones para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

El secretario general de la OEA comunicó que los testimonios que fueron presentados por parte de víctimas de la represión del gobierno de Nicolás Maduro no fueron juzgados por este organismo hemisférico, solo se les dio lectura jurídica. “Corresponderá a la Corte Penal Internacional evaluarlos”.

La OEA, según Almagro, debe ser una fuerza moral de apoyo a los perseguidos. “Nosotros respaldamos la fuerza moral de los testimonios y de las víctimas que bregan por justicia en Venezuela. Son ellos los familiares de los asesinados, los encarcelados, los violados, cuyo sufrimiento hemos atendido, porque detrás de ellas hay una responsabilidad gubernamental”.

Lee también: Expertos de la OEA aseguran que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad

La lucha contra la impunidad es trabajo de todos, sentenció Almagro, pero especialmente de quienes tenemos obligación directa de denunciar estos casos. “En Venezuela ha habido una evidente acción represiva contra la población civil opositora, los elementos del Estado respondían a ese propósito”

Para el secretario general de la OEA no es admisible juzgar a los bajos rangos. “No habría justicia, porque los altos rangos nunca se juzgarían a si mismos”.

Según Almagro, los testimonios del documento elaborado por los expertos designados por la OEA son suficientes para crear un precedente. En Venezuela no ha habido investigación, ni justicia, las víctimas o sus familiares han debido buscar seguridad en el exilio. Por esta razón, la inmunidad de soberanía no aplica en estos casos, los crímenes de lesa humanidad no tienen impunidad.

Almagro aclaró que no es cierto que la posibilidad de lograr acuerdos de paz se vea comprometida por la investigación de crímenes de lesa humanidad y advirtió que hay antecedentes en otros país de que estas investigaciones llevaron a la pérdida de poder de quienes incurrían en ellos.

El funcionario aseguró que los crímenes más graves no deben quedar sin castigo. Y se preguntó: En Venezuela ¿han torturado o no han torturado?, ¿han asesinado a manifestantes?, ¿han encarcelado por razones políticas?, ¿han violado sexualmente a las víctimas? ¿Estaban los cuerpos de seguridad y los colectivos alineados en esos objetivos?. “Las denuncias incluyen a los actores del Estado de mayor autoridad, ellos no pueden quedar impunes”.

En Venezuela, el aparato del Estado es un dispositivo para aterrorizar a la población. Está dirigido a someter a la población de determinado signo político y sostener en el poder una determinada estructura política, aseguró el secretario general de la OEA. “La máxima autoridad del Estado no adoptó acciones razonables para detener esa represión, por el contrario implementaban regímenes represivos. Pocas veces hemos visto una funcionalidad tan sincronizada en todo el Estado para cumplir estos objetivos. Las CLAP, la conjunción de organismos en respaldo del Ejecutivo, la presión a estamentos militares”.

Buscamos justicia, sentenció Almagro. “Ninguna víctima es responsable de haber sido torturada, violada o asesinada. El documento del instituto Casla, presentado esta tarde, servirá de basamento para pedir a otros países que presenten las denuncias contra Venezuela ante la CPI”.