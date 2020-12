Infobae: Almagro reconoció la labor de Juan Guaidó frente al totalitarismo en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, resaltó el desafío que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha debido afrontar en la lucha por recuperar la democracia del país.

En entrevista con Infobae, expresó no poder opinar si la carrera política de Guaidó llegó o no a su fin con el final de su mandato como presidente de la Asamblea Nacional. No obstante, el diplomático elogió el trabajo del líder venezolano.

“Levantó expectativas muy altas de democracia en Venezuela. Pretendíamos que Guaidó solo se enfrentara a un régimen que disponía de miles de millones de dólares. Además de un aparato represivo y sanguinario, con capacidad de avasallar las garantías y las libertades más esenciales que pueden existir. Con la capacidad de atentar contra la vida y la libertad de las personas, y lo hemos dejado prácticamente solo enfrentándose a ese régimen”, señaló.

Almagro señaló que ni siquiera con la ayuda y el apoyo de la comunidad internacional se logró sacar a Maduro del poder. Y añade: “Debemos recriminarnos a nosotros mismos, pero nunca a Guaidó. Se jugó el pellejo enfrentándose a una dictadura completamente sobrepasado en medios en una proporción infinita. Mi reconocimiento por su discurso siempre claro en defensa de la redemocratización de su país”.

Presión internacional

Sobre la salida de Maduro del país, Almagro consideró que la comunidad internacional debe mantener la presión. De otra forma, no se logrará una transición democrática en Venezuela.

Consideró que las sanciones estadounidenses nunca llegaron a los niveles necesarios para hacer sentir al régimen incómodo. Resaltó que el chavismo cuenta con múltiples denuncias en Nueva York por narcotráfico. También está acusado en La Haya por crímenes de lesa humanidad y de corrupción en Houston (Texas), por ejemplo.

“¿Y cuál es el aliciente para que esos dictadores se vayan? Solo la presión. Los juzgamientos que penden sobre ellos son demasiado graves. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, los casos de corrupción son demasiado grandes. Toda la corrupción de Odebrecht son 800 millones de dólares en comisiones, cualquier negocio de Pdvsa son mil 500 millones. Eso es lo disparatado de la corrupción del régimen”, explicó.

Sobre el tema se destacó que, recientemente, la Corte Penal Internacional (CPI) señaló delitos de lesa humanidad en Venezuela. Una situación que la OEA ya había denunciado antes, buscando hacer justicia para restituir la democracia en el territorio.

“A veces la justicia llega cuando los dictadores no están en el poder. Hoy creo que cabe la posibilidad de que se haga justicia con los dictadores aún en el poder”, afirmó.

El respaldo de la OEA

Luis Almagro señaló, además, que todos los instrumentos políticos y jurídicos que tiene la OEA se utilizaron casi en su totalidad para apoyar la resolución de la crisis en Venezuela.

“Incluso los sistemas de sanciones del TIAR. Tenemos la potestad de declarar la ilegitimidad de determinado gobierno o la alteración del orden constitucional. También podemos impulsar denuncias de crímenes de lesa humanidad o de lucha contra la corrupción”, destacó.

Afirmó que todos estos recursos se utilizaron y se llevaron a cabo de acuerdo con lo que permite la ley.

Y agregó: “La organización cumplió con sus objetivos, y por eso declaramos ilegítimo al régimen. Cambiar el régimen no está en la normativa de la organización. Si no se cumple se lo suspende del sistema interamericano, que es la máxima pena prevista”.

Con información de Infobae.