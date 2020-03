Al exministro Miguel Rodríguez no es que le parezca mal la propuesta petrolera del Plan País de Juan Guaidó y su equipo. Un programa que llevaría a Venezuela a producir 3.000.000 de barriles diarios en 8 años, una vez se produzca el cambio de régimen. A Miguel Rodríguez lo que le inquieta es la oportunidad perdida. Los años perdidos. El tiempo perdido.

Todo comenzó con la conspiración contra Carlos Andrés Pérez. Todo comenzó con el golpe de Hugo Chávez en 1992. Todo comenzó con una confabulación que defenestró a Pérez del poder en 1993 con lo cual el programa de ajuste económico quedó a medio camino. Miguel Rodríguez era el jefe del equipo económico.

El exministro Miguel Rodríguez no deja pasar una coma cuando hay propuestas sobre la mesa. Si Argentina alcanza un acuerdo con el FMI, Miguel Rodríguez recuerda que el refinanciamiento más exitoso del mundo fue el logrado por el equipo que encabezó cuando era jefe de Economía del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Cuando un país anuncia índices de crecimiento de 5 y 6%, Miguel Rodríguez salta y señala que Venezuela batió record en los años 90, al alcanzar índices del 10 y 12%. Miguel Rodríguez siempre tiene una frase en boca. Venezuela fue en aquellos años la estrella del mundo y el equipo económico proyectaba para 1992 y 1993 un crecimiento del 13%. “Venezuela iba a ser el país del futuro”. “Nos íbamos a convertir en un país petrolero rico”.

Y en este punto es donde otra vez el exministro de Carlos Andrés Pérez entra en detalles. Al observar lo que plantea el programa petrolero del Plan País de Juan Guaidó, necesariamente tiene que volver la vista a aquellos tiempos, y afirmar:

-Deberíamos estar produciendo 8 millones de barriles diarios hoy. PDVSA debería ser la empresa de más valor del planeta. Con una capitalización mínima de 1,5 trillones de dólares.

Pero PDVSA no vale nada. PDVSA ya no refina. PDVSA produce 700.000 barriles diarios cuando en los años 90 llegó a producir más de 3.000.000. PDVSA importa gasolina. Toda la gasolina que consume Venezuela. PDVSA importa diluyentes. Importa el diésel. PDVSA ya no es el motor de la economía. Y Venezuela desapareció del mapa petrolero mundial. Nicolás Maduro acaba de anunciar la emergencia petrolera y una comisión para restructurar a PDVSA. Es la tercera vez que Maduro intenta reestructurar la empresa. Y no va a poder rescatarla. De allí el plan de Guaidó.

Lo anterior contrasta con lo que el gobierno de Carlos Andrés Pérez había planteado para PDVSA. La llamada apertura petrolera comenzó en ese gobierno de Pérez. Entonces el presidente de PDVSA era Andrés Sosa Pietri. Dice Miguel Rodríguez que “el Fondo Soberano que le propuso el gobierno de Carlos Andrés Pérez al Congreso de Venezuela en 1991, tres años antes que los noruegos plantearan el suyo, debería tener ahorrados e invertidos para la seguridad de todos los venezolanos por lo menos medio trillón de dólares. Los noruegos tienen 1,2 trillones”.

En Venezuela ni siquiera hay reservas internacionales en dólares en el Banco Central. Y el chavismo endeudó a PDVSA en más de 30.000 millones de dólares y llevó la deuda de la República a 160.000 millones de dólares. Endeudó a la empresa y al país, y de paso Maduro los condujo al default.

Miguel Rodríguez apunta que “Maracaibo debería ser la Dubai y Diamante del Caribe, y no la villa miseria en que la han convertido. Y nuestro Lago de Maracaibo, el más bello del mundo y no el pozo séptico de hoy”.

Pero no. PDVSA, que era emblema en protección ambiental, hoy es una compañía que no conserva las normas internacionales. Juan Szabo, responsable de la propuesta petrolera de Guaidó, recién viajó por algunas zonas petroleras y lo que vio, lo alarmó. Pozas de petróleo, territorios contaminados de petróleo. Dice Szabo que si no hay protección ambiente difícilmente haya inversión y financiamiento internacional. Este es un aspecto crucial en el mundo de hoy.

Señala Miguel Rodríguez que “Venezuela debería ser un país desarrollado y sin pobreza, de no haber sido por la banda que la destruyó defenestrando a Carlos Andrés Pérez”.

Apunta hacia el expresidente Rafael Caldera y sus aliados que al final terminaron entregándole el país “a esta banda de delincuentes que lo han destruido”.

Asegura que “el Gobierno más competente y honesto de toda la Historia de Venezuela fue el segundo de Carlos Andrés Pérez. Un gobierno con visión total de desarrollo económico y político”. Dice que se han perdido 25 años. Un cuarto de siglo que ya no se puede recuperar.

-¿Venezuela está condenada entonces?

-Puede haber una recuperación. Se sentirá una mejoría. Y se pueden enderezar con esfuerzo los servicios públicos. Pero se perdió la oportunidad de desarrollo y de eliminación de la pobreza. El país no tiene la más mínima conciencia de la oportunidad que perdió.