Mientras en América se agitan las aguas y los vientos con el anuncio de que grupos disidentes de las FARC escogen otra vez el camino de la lucha armada, en Madrid, equipos de expertos, analistas, políticos y parlamentarios se reúnen con miembros del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea con el fin preparar líneas de acción que hagan posible el regreso de las negociaciones entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro.

En un hotel de Madrid es la reunión. Fue convocada por especialistas de International Crisis Group y Dialogue Advisory Group. Y desde esta mañana participan representantes del Grupo de Internacional de Contacto de la Unión Europea. La idea, dijo una fuente, es trazar líneas de acción para respaldar la negociación que llevan a cabo Juan Guaidó y Nicolás Maduro, paralizada desde principios de agosto.

En el encuentro también participan dirigentes políticos y parlamentarios de la oposición de Venezuela, de España y otros países de Europa y América Latina. Al menos de Europa hay presencia de Portugal, España, Francia y Alemania. La fuente apuntó que en vista de que la negociación todavía confronta resistencias en factores de poder globales, estas reuniones permiten acordar ideas y diseñar estrategias con el fin de llegarle a esos factores y convencerlos de que la salida para Venezuela es negociada.

Crisis Group y Dialogue Advisory Group son organizaciones y plataformas que apoyan procesos de diálogo. De hecho, Crisis Group mantiene nexos permanentes y reales con la mediación noruega, que es la que actúa de manera directa en la negociación que intenta una salida política para Venezuela.

Maduro se levantó de la mesa de negociación a principios de agosto cuando Estados Unidos anunció un conjunto de sanciones que limitan al extremo las operaciones internacionales del régimen. Las sanciones, definidas en una Orden Ejecutiva tomada por el presidente Donald Trump, también apuntan hacia terceros, hacia aquellos países y empresas que respaldan y hacen negocios con Maduro. Estados Unidos ha dicho: O hacen negocios con los Estados Unidos o hacen negocios con Maduro. Pero no con ambos. Las sanciones, que el régimen de Maduro tildó de bloqueo y terrorismo económico, ya tienen efecto real entre los operadores internacionales.

A pesar de todo, el equipo de mediación del gobierno de Noruega ha seguido adelante. Visitó Caracas y restableció contactos con las partes, con los negociadores de Guaidó y Maduro. Estados Unidos es el más reticente a la negociación. El asesor de seguridad de Trump, John Bolton, ha dicho que Maduro no es serio en las negociaciones. Europa, Rusia y China, así como el Vaticano y el Grupo de Lima, respaldan el camino de la negociación.

También Canadá y Cuba -éste aliado principal de Maduro- hacen esfuerzos para que la negociación siga. De hecho, Maduro anunció este miércoles en entrevista con la agencia de noticias china Xinhua, que todo estaba listo para volver a Barbados, que es donde se están desarrollando las rondas de negociaciones, de las cuales ya van cinco. Se espera que la sexta ronda, la que se suspendió, sea retomada esta próxima semana. De allí que la cumbre de Madrid sea más que oportuna.

Dice Elliott Abrams en The Wall Street Journal que Maduro no está dispuesto a renunciar. “Tengo que decir que aún no he visto ninguna señal de voluntad de negociar ese tipo de compromiso, lo que por supuesto es muy desafortunado”.

El equipo de negociación de Guaidó ha dicho que hay una propuesta sobre la mesa. Se supone que consiste en elecciones libres pero con Maduro fuera del poder. Esta propuesta no la acepta Maduro. El número dos del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, ha insistido que lo que está previsto son elecciones parlamentarias y no elecciones presidenciales. Noruega ha dicho que las partes volverán cuando así lo deseen y consideren que haya opciones realistas de avanzar.

Esto es lo que está en el ambiente. Que la negociación se encarrile por una vía realista. Más cuando los tambores de la violencia no han dejado de sonar. Se habla de bloqueo naval, y se sigue hablando de intervención militar, y solución militar para Venezuela. La reaparición de Iván Márquez -ex líder de las FARC- al frente de un grupo guerrillero que anuncia volver a la vía de las armas en Colombia, agita más las aguas y los vientos de guerra. Colombia y Estados Unidos señalan a Maduro de prestarle apoyo a este grupo, así como a otros como el ELN. La región se ha puesto de nuevo en alerta. De allí que el papel de los expertos en negociación cobre importancia. De hecho, en su web, Crisis Group apunta: “International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y dar forma a políticas que construirán un mundo más pacífico. Crisis Group hace sonar la alarma para evitar conflictos mortales”.

Juan Guaidó emitió este jueves el siguiente mensaje, al conocerse el anuncio de Iván Márquez: “He instruido al comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, para que se reúna con el canciller (de Colombia) Carlos Holmes Trujillo a fin de evaluar acciones conjuntas de gobierno”. Guaidó habló con el presidente Iván Duque, a quien le manifestó el “respaldo en la lucha que ha emprendido contra el narcoterrorismo que afecta a ambas naciones. Rechazamos que se utilice territorio venezolano con el amparo de Maduro para difundir sus mensajes”.