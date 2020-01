“La última vez que estuvo un presidente de Venezuela en Davos regresó y hubo un golpe de Estado que marcó una ruta de odio y revanchismo. Un rumbo que queremos detener”. Eso dijo Juan Guaidó este jueves en el Foro Económico Mundial, recordando que hace 28 años, un golpe de Estado liderado por Hugo Chávez contra el mandatario, Carlos Andrés Pérez, lo cambió todo.

La intervención de Juan Guaidó en el Foro Económico Mundial fue histórica. Se trata del primer presidente de Venezuela que pisa la ciudad suiza de Davos después de 28 años. En 1992 fue el mandatario, Carlos Andrés Pérez, quien acudió al evento para reivindicar la democracia más próspera de América Latina. Para presentar una economía que avanzaba a ritmo de 10% anual. Era un país con todo el futuro por delante. Pero la realidad fue bien diferente. Al poco de regresar Carlos Andrés Pérez a Caracas, un 4 de febrero, sufrió un golpe de Estado liderado por Hugo Chávez. Aquello fue el germen del chavismo. El inicio de la tragedia, como recordó Juan Guaidó.

“La última vez que estuvo un presidente de Venezuela en Davos regresó y hubo un golpe de Estado que marcó una ruta de odio y revanchismo. Un rumbo que queremos detener para aportar sanamente en la región. Desde 1999 hasta hoy el país ha sido gobernado por un terrible modelo, que ha querido tener injerencia en otros países, que ha destruido el tejido industrial, un modelo de corrupción, de muerte, un aparato represivo que tortura, reprime, asesina”, dijo Guaidó.

El mandatario no quiere que sus palabras se traduzcan en nostalgia. “Estoy aquí para hablar de las posibilidades del futuro de nuestro país”, apuntó. “Estoy aquí para que ninguno de ustedes deje a Venezuela fuera. Para que sus países junto al mío hagamos una mejor diferencia. Para que hagamos un futuro que no tenemos los venezolanos. No podemos dejar por fuera a Venezuela”.

Juan Guaidó recordó que con el chavismo:

– 5,5 millones de personas han huido de Venezuela.

– El PIB ha caído más de 60%.

– La hiperinflación se ha disparado 10.000.000%.

– En el país hay un millón de niños huérfanos.

– El salario mínimo no llega a 3,5 dólares al mes.

– Un tercio de la producción petrolera murió.

“Estamos luchando contra un conglomerado criminal, contra una mafia organizada, contra el ELN, contra células de Hezbolá. El régimen responde a una lógica de mafias criminales que usa a Venezuela para el contrabando y el terrorismo”, dijo Guaidó.

También llamó a elecciones libres. Un objetivo que sólo puede conseguir con la ayuda de todos. “Con decisión, juntos, EEUU, el Grupo de Lima, Europa, todos reunidos para tener una elección libre”. Pero no sólo decisión. Agregó que con acciones como la activación del “Tratado Interamericano [Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR] y la detención del tráfico de oro se puede lograr el objetivo”.

Juan Guaidó recordó que “es el momento de actuar”. Que Venezuela está unida. Que la oposición, las asociaciones civiles, los sindicatos y la comunidad internacional empujan en favor de la democracia.

“Hoy, después de 28 años, vuelve un presidente venezolano a este espacio con la oportunidad de hablarle a líderes del mundo, con la oportunidad de llevar la voz de los venezolanos que estamos firmes. Que vamos a transformar Venezuela. Que no vamos a repartir culpas. Que juntos vamos a tomar acción. Que juntos vamos a hacer lo que sea necesario. Tenemos certeza, certidumbre de lo que va a ser y puede ser Venezuela. Hoy desde este espacio hay mucho que podemos hacer. Si no dejamos a Venezuela por fuera, podemos consolidar una región al servicio de la democracia, de la lucha en contra de estos grupos, y de la oportunidad de crecer. Vemos la posibilidad de un milagro en Venezuela”.