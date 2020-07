El español Fernando Alonso se mostró “extremadamente feliz” con la confirmación de su regreso a la Fórmula Uno en 2021, de la mano de la escudería Renault, con la que consiguió sus dos títulos mundiales -2005 y 2006-.

“Obviamente es un día extremadamente feliz. Primero por volver a la F1 y también por hacerlo al equipo con el que tuve mis mejores experiencias en la categoría. Feliz por eso, conozco a mucha gente en Renault; sé de su pasión y cuan hambrientos de éxitos están. Creo que las nuevas normas nos darán una oportunidad porque hará que el campeonato esté más igualado”, dijo en una rueda de prensa telemática.

Alonso confesó asimismo que, pese al retraso de la entrada de la nueva normativa a 2022, “merece la pena estar en la Fórmula Uno ya en 2021”. “No puedo estar más feliz. Es un día importante para mí”, manifestó.

Vestido ya con los colores de la marca del rombo, Fernando Alonso aseguró que es consciente de que el 2021 puede no ser un año de éxitos, pero sí que será clave para el futuro: “2021 será una preparación para mí tras dos años sin correr con estos coches y también para el equipo para tener un buen 2022”, comentó.

“Soy consciente de lo que hay, he estado fuera, pero he seguido la F1. Seguramente solo un equipo ganará en 2020 y 2021 -refiriéndose a Mercedes-. Tenemos que trabajar en nuestro equipo y nuestro futuro, creo que las reglas de 2022 harán que los equipos estén más cerca y que tengamos más opciones. Teniendo esto en mente, creo que hay tiempo de trabajar en los proyectos y espero que un día como hoy nos dé más motivación y fuerza para trabajar. Renault tiene todos los ingredientes; estoy tranquilo”, amplió.

Alonso remarcó que a pesar de haber estado dos años fuera de la F1 está en muy buena forma: “Creo que el año pasado fue especialmente activo para mí, este año es diferente porque el mundo ha parado durante varios meses. Creo que el año pasado con las competiciones de resistencia y la preparación del Dakar no paré casi ni una semana del año. Me siento preparado y al 100%. He tenido una gran preparación física y estoy en mejor forma que nunca”, dijo.

Además, el bicampeón del mundo reivindicó que la edad, ya que volverá a la F1 con 39 años, no influirá negativamente en su rendimiento: “Nunca ha habido una clasificación en Fórmula Uno basada en el pasaporte o en el día de nacimiento. Me siento bien y ojalá pueda ser incluso más rápido que antes”, espetó.

Su primer y gran rival será su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, quién tras un año fuera de la Fórmula Uno a pesar del buen nivel mostrado en Force India -actual Racing Point- ha vuelto esta temporada.

“Sigo a Esteban desde la categoría júnior, corrió en karting con uno de mis chasis. Nadie duda del talento de Esteban y de su gran personalidad, que creo que es perfecta para la F1. Estoy feliz de compartir equipo con él. No somos amigos todavía, porque no hemos pasado mucho tiempo juntos, pero hemos compartido algún tiempo, incluso en competiciones virtuales en los últimos meses, y estoy encantado de compartir equipo con él. Ojalá podamos, juntos, hacer más fuerte a Renault”, declaró sobre su futuro compañero.

Un Fernando Alonso que se muestra confiado en su capacidad de liderar, tanto dentro como fuera de la pista, el proyecto de Renault para volver a ser campeones de la F1.

“Obviamente estoy al corriente de la importancia de su academia de jóvenes pilotos. En mi experiencia personal, todos los equipos que invierten en ello tienen una recompensa después. Trataré de ayudar en su desarrollo con mi experiencia y de dar lo mejor de mi en la pista y fuera de ella para que Renault vuelva a ser campeón del mundo; ya sea conmigo en la pista o ayudando a un piloto joven a conseguirlo; estaría igual de orgulloso”, aseguró.

Alonso comentó también su próxima participación en las 500 millas de Indianápolis el próximo 23 de agosto, día en el que intentará hacerse con la victoria para lograr la ‘Triple Corona’, que consiste en vencer en el Gran Premio de Mónaco de F1 -lo hizo en 2006 y 2007-, en las 24 Horas de LeMans -2018 y 2019- y en la mencionada cita estadounidense.

“Es una carrera muy especial y este año lo será todavía más porque tendremos menos experiencia e incluso tendré problemas para viajar a Estados Unidos. Feliz de poder estar allí. Después, en septiembre, empezaremos con el trabajo serio para 2021”, declaró.