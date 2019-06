El diputado a la Asamblea Nacional, Angel Alvarez, considera que las aspiraciones personales deben quedar de lado en este momento cuando el único candidato que debe existir es el cese a la usurpación y lograr la libertad para Venezuela.

“No es que queremos que se nos cierre o abran puertas a los políticos si no que se les abran las puertas a Venezuela, que merecer una clase política responsable, que le duela problemas de la comunidad y que entiendan que los proyectos personales pasan a un segundo plano, porque el proyecto que tenemos que lograr es recuperar al país”, manifestó en el programa Desde La Cabina, por Unión Radio.

El parlamentario considera que lejos de estar criticando y descalificando a los líderes políticos, los ciudadanos deben buscar qué pueden hacer para solucionar los problemas del país porque el permisismo ha contribuido a que lleguemos a la crisis actual.

“Debemos dejar el mesianismo y dejar de ser permisivos porque eso es lo que nos ha llevado a la crisis que atraviesa el país, el no protestar y exigir a tiempo. Si usted no tienen agua, electricidad, gas, gasolina, gas, tiene derecho a protestar pacíficamente, porque es un derecho humano y constitucional, porque por no protestar de manera oportuna tenemos esta situación crítica”, señaló.

En relación a las críticas a Juan Guaidó, dijo que el líder de la oposición es un instrumento de unificación nacional que le tocó un tiempo difícil pero cuenta con todos los sectores, y con pasos firmes y muy responsablemente ha seguido todos los pasos y hoy representa una esperanza para los venezolanos.

“A Guaidó hay que apoyarlo, hay un liderazgo nuevo, unificador y sincero, no tenemos que seguir canibalizando la política, criticar cuando no hagan la cosas cuando nosotros queremos, todo tiene un momento”, señaló.

Manifestó máxima solidaridad, admiración y compromiso con todos los presos políticos, y aseguró que “todos los venezolanos han cargado con una persecución que no debería pasar”.

Al consultarle si sentía miedo en algún momento contestó que “Sabemos que nuestra conducta es intachable, aunque en este tipo de modelo político es considerado un delito, pero si bien es cierto que hay cosas que pueden ser un riesgo te recuerdas que de esas personas que están pasando trabajo, que están en los hospitales, que han muerto esperando un medicamento, que sufren por las fallas en los servicios públicos, y eso nos llena de fuerza, compromiso, coraje y convicción”.

“Estamos seguros que vamos por la ruta correcta, con errores y aciertos, pero con la ruta que con todo el amor estamos recorriendo para lograr la libertad del país”, manifestó.

En relación al diálogo afirmó que Guaidó ha sido muy enfático en señalar que todas las opciones están sobre la mesa. “Respetamos todas las posturas. Por supuesto que hay una ansiedad y estamos desesperados porque esto termine pero hay que ser responsables .

