Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. No más nube de Amazon para Rusia

Amazon ha tardado mucho para sumarse a las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, pero esta semana lo hizo y ordenó el bloqueo de nuevos accesos a sus servicios en la nube.

La sanción también se aplicará a Bielorrusia, aliado muy cercano a Rusia y desde donde se han lanzado ataques contra la población ucraniana.

Desde Amazon Web Services (AWS) se especificó que no cuentan con oficinas ni centros de datos en Rusia y que sus principales clientes son compañías multinacionales con equipos locales radicados en dicho país.

La desconexión del sistema Swift tiene que ver mucho con estas decisiones, aunque la real culpable de la situación es la ofensiva lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin.

2. Microsoft también desconecta a Rusia

La población rusa experimenta cada día más los efectos directos de la megalomanía de Putin al invadir a Ucrania y los usuarios de Microsoft ya se están viendo afectados por la suspensión de la venta de sus productos y servicios tanto online como físicos.

Brad Smith, presidente de la firma fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975, indicó que el equipo de Microsoft «condena» la invasión rusa de Ucrania y está coordinándose con EE.UU., la Unión Europea y Reino Unido para cumplir con las sanciones impuestas a Moscú.

Asimismo, Microsoft se comprometió a incrementar la ciberseguridad de Ucrania y está trabajando «proactivamente» para que sus funcionarios se defiendan de las incursiones informáticas rusas.

La guerra le está costando a la Rusia de Putin ganarse el lugar de paria tecnológico.

3. Mercado Libre, evadiendo a los ciberladrones por un pelo

Si hay una empresa latinoamericana realmente exitosa en el campo del comercio electrónico y servicios financieros es Mercado Libre, predilecta de muchos en la región, incluso más que Amazon.

Por esa razón preocupa especialmente que la misma plataforma de origen argentino informara que detectó el acceso no autorizado a datos de miles de sus usuarios.

La empresa, fundada en 1999 por Marcos Galperin, precisó que desde diferentes fuentes se accedió a los datos de unos 300.000 latinoamericanos, sobre un total de 140 millones de usuarios activos únicos en la plataforma.

Por fortuna, según Mercado Libre, los atacantes no obtuvieron contraseñas de usuarios, balances de cuenta, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago. ¡Ufffff! Menos mal.

4. Los nuevos «juguetes» de Apple

Y en el lado más amable de las noticias tecnológicas, ésas por las que los más fanáticos se ponen especialmente ansiosos, Apple lanzó esta semana el Mac Studio y actualizó los iPhone SE y iPad Air con 5G.

Apple también anunció un nuevo chip de fabricación propia, el M1 Ultra, con el que busca depender lo menos posible de fabricantes externos como Intel.

Con el nuevo Mac Studio, Apple volvió a apostar por el computador de escritorio tradicional, cuyo propósito es ofrecer un intermedio entre el modelo de entrada, el Mac Mini, y el Mac Pro, dedicado al consumidor profesional con un precio que parte de los 5.000 dólares en Estados Unidos.

Por otra parte, el iPhone SE, de gama media, y el iPad Air, la tableta de uso semiprofesional, serán ahora compatibles con las velocidades 5G y mejoran su potencia y sus cámaras.

Dicho esto, ya hay muchos que están consultando el cupo de su tarjeta para hacerse con estas novedades.

5. Google + Mandiant, una apuesta por la ciberseguridad

Google quiere fortalecer los servicios de su nube y es con ese propósito que anunció la compra de la empresa de ciberseguridad Mandiant por 5.400 millones de dólares.

Según Google, Mandiant es un líder «en la asesoría estratégica de seguridad y los servicios de respuesta a incidentes» capaz de obtener información en tiempo real y en profundidad sobre las amenazas que afectan a las mayores compañías del mundo.

El refuerzo para Google Cloud, competencia de Microsoft y Amazon en ese mismo rubro, se produce en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, que ha ido acompañada de repetidos ciberataques a instituciones y empresas ucranianas en las últimas semanas.

6. «Musk, por favor lleva Starlink a Cuba»

Tal como fue implementado en la actual coyuntura en Ucrania, le han pedido al magnate sudafricano Elon Musk que lleve su proyecto de red de internet Starlink a Cuba.

La particular petición la hizo la congresista estadounidense María Elvira Salazar, de origen cubano, para darle a la isla un acceso libre a internet.

Salazar, republicana, dijo que, tras conocer que Musk respondió a un llamado del Gobierno ucraniano para que les brindara acceso a internet, ha estado tratando de comunicarse con él para que haga lo mismo en Cuba, en este caso para que los habitantes de la isla puedan acceder libremente a la red sin cortes ni censuras.

Desde las protestas contra el Gobierno cubano en julio del pasado años, Salazar ha tratado de buscar soluciones para garantizar la conectividad en la isla por otra vía que la que provee la compañía estatal de comunicaciones Etecsa.

7. Uyyyyyyyyyyy… juegos por montones para Xbox

Se viene el Spring Games Spotlight 2022 y con él llegarán a las consolas de Xbox más de 40 juegos nuevos, que se suman a los ya casi 100 que se han incorporado a la plataforma Xbox Game Pass.

Según SomosXbox.com, entre los nuevos títulos se destacan “Tunic”, del estudio Finji; “Shredders”, de FoamPunch; “MLB The Show 2022”, de SIE San Diego Studio; “RPG Time: The Legend of Wright”, de DeskWorks, y “Young Souls”, de 1P2P.

Un marzo como para disfrutar a raudales con tanto juego por ahí, ¿eh?