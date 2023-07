Yandris Saldivia/Crónica Uno

Danyeli Romero, de 28 años de edad, trabaja como guía en el Museo de Ciencias ubicado en Bellas Artes, municipio Libertador. Todos los días, desde hace ocho meses, pasa frente a unas papeleras de colores con un aviso de reciclaje de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez).

“Hay semanas donde la papeleras están súper llenas y ves la basura alrededor. Hay muchas personas que no conocen la razón por la que están y el significado de sus colores, por ello no se comprende su finalidad. Yo las utilizo, pero muchas personas simplemente las ignoran”, contó.

Durante los últimos meses, en Parque Carabobo y Bellas Artes, Caracas, se observan contenedores con el logo de reciclaje y diferenciados por colores, acompañados de una identificación que varía según el material que se deposite. También, en el Parque del Este y el Zoológico de Caricuao se instalaron papeleras similares para promover el reciclaje. Así lo dieron a conocer en su cuenta de Instagram, sin información adicional sobre su uso o una campaña que eduque a la población acerca de los fines de esta estrategia.

A diferencia de Alemania, y Suiza, donde la gestión de residuos sólidos es vista como una oportunidad fundamental para el Estado, en Venezuela no se aprovechan las posibilidades de implementar políticas de reciclaje y falta mucho por hacer para fomentar una verdadera cultura de reciclaje en el país, alertaron ciudadanos y grupos ambientalistas.

De acuerdo con Vitalis, el reciclaje comprende procesos de transformación físicos y/o químicos de los materiales, que luego de transformados pueden dar origen, a través de otros procesos, a bienes similares o totalmente distintos que los originales. Para ello primero se debe pasar por los procesos de segregación, almacenamiento y recuperación de los residuos, actividades que realizan el común de las personas, pero que no necesariamente conduce a un reciclaje.

La organización ambientalista asegura, en un artículo publicado en su web, que se cree que reciclar es, por ejemplo, usar el papel por ambas caras, usar los residuos o desechos en piezas de artesanía, reusar un envase de vidrio o plástico, o generar energía de los materiales a través de procesos como incineración, cuando en realidad se reutiliza.

Datos publicados por Vitalis indican que menos de 15 % de la basura que se produce diariamente en Venezuela es reciclada.

Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que el hecho de tener papeleras en las plazas indica que existe cierta afinidad por parte del Estado con el tema del reciclaje en el país. Pero no existe una buena gestión ambiental por falta de transparencia.

“El hecho de tener estos contenedores y que las personas no sepan donde se está llevando estos residuos y que están haciendo con ellos causa rechazo por parte de la población. Las papeleras deberían usarse adecuadamente, la gente debería saber para qué se pusieron, cómo usarlas, eso es parte importante de lo que hay que hacer”.

Benítez afirmó que en Venezuela no existe una cultura de reciclaje verdadera por parte de los ciudadanos ni del Estado. “No es porque no se eduque, porque sí se hacen esfuerzos por sensibilizar y educar, es porque no hay una organización de los distintos actores involucrados para fomentar el reciclaje”.

Vitalis calcula que en Venezuela produce entre 19.000 y 25.000 toneladas de residuos sólidos. Sin embargo, las fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Ambiente y las alcaldías, no difunden datos al respecto.

Las estadísticas que maneja Vitalis indican que en el país se recicla al menos 95 % del aluminio, 90 % de hierro, 25 % de vidrio, 1 % de materia orgánica, 20 % de papel y cartón y alrededor de 2 % de plásticos. Pero menos de la quinta parte pudiera recibir un tratamiento final apropiado.

Benítez aseguró que no se conoce el porcentaje de residuos reciclados en años pasados. Pero estimó que actualmente en el país solo se recicla entre 5 % y 7% de los residuos solidos.

“El reciclaje debe incrementarse en Venezuela durante los próximos años para preservar el medio ambiente y crear cultura al respeto”.

La educación es un factor

El director de la ONG Reusamas, Luis Cornejo, comentó que el acto de darle segunda oportunidad a las cosas siempre ha formado parte de la cultura venezolana desde los hogares. No obstante, el acto de reciclar a grandes escalas ha tenido muchas trabas en el país.

“Si se está haciendo reciclaje, pero de manera muy precaria y en muchos casos de forma clandestina. No se está realizando las escalas que quisiéramos. En el país se ha hecho muy difícil que todas las actividades de reciclaje se hagan de manera transparente y se puedan inclusive documentar y tener estadísticas sobre eso”.

Para que en Venezuela se masifique la cultura de reciclaje no solo es necesario la dimensión educativa, también que las autoridades tengan la capacidad en infraestructura y materia para recuperar los residuos sólidos del país, añadió el experto.

“El reciclaje es informal y el compostaje (aprovechamiento de los desechos orgánicos) es incipiente. Venezuela tiene políticas poco claras y un marco legal débil de reciclaje”.

Cornejo aclaró que en muchos lugares, incluso en edificios residenciales, tienen recolectores de reciclaje, y eso es positivo porque los vecinos depositan ahí los desperdicios que se pueden reusar. Pero cuando están repletos los contenedores, la alcaldía tarda mucho tiempo en vaciarlos.

“Eso desmotiva al ciudadano, que deja de llevar sus residuos al recolector. Por ello, deben crearse políticas públicas eficiente para así poder tener una cultura recicladora”, dijo.

Según la cuenta de twitter de Caracas Recicla, un plan implementado por la Alcaldía del Municipio Libertador, desde el 19 hasta el 21 de mayo se realizó la primera feria de reciclaje en el parque Generalísismo Francisco de Miranda. En la misma cuenta anuncian planes de reciclaje constantemente en la ciudad.

Sin embargo, Crónica.Uno acudió a las sedes de la alcaldía, Fundapatrimonio y el Concejo Municipal de Caracas para solicitar información sobre el plan Caracas Recicla. Pero los presentes dijeron que desconocían de esta gestión, a pesar de que en los contenedores ubicados en la avenida México están plasmados los logos de Fundapatrimonio y la alcaldía de Caracas.

Durante la visita a la alcaldía una funcionaria, quien vestía braga verde con el distintivo de Supra Caracas, indicó que ellos como trabajadores solo recogen la basura de las papeleras y la desechan en un solo contenedor, porque hasta al momento no los han educado para una recolección de residuos de manera correcta. Sin embargo, esta información no pudo ser corroborada por una autoridad de manera oficial.

Incentivar el reciclaje

En planes de gestión de residuos, Benítez considera que debe involucrarse a las alcaldía para que no solo se recicle por obligación, sino que se eduque y se cree una cultura verde para hacerlo.

“Hay que estimular a la población con incentivos fiscales. Y por otro lado, que las alcaldías y las instancias de gobiernos locales actúen más proactivamente con relación a esto”.

Agregó que aunque la mayor responsabilidad de incentivar el reúso de los desechos es del Estado, la industria manufacturera tiene también una parte del compromiso. Benítez asegura que el reciclaje no puede ser la excusa para mantener los mismos patrones de producción y consumo dentro del país. Por ello la importancia de inversión en la infraestructura y el adiestramiento para potenciar el reciclaje dentro de las comunidades, que es muy baja en comparación con los beneficios.

Por su parte, Cornejo consideró que el reciclaje debe ser tomado en serio, sin pretender ser alarmistas. “Es algo que hay que poner sobre la mesa sin que se vea como algo apocalíptico. Pero sí como una oportunidad de emprendimiento para la pequeña y mediana industria que podría procesar ese material y utilizarlo”.

Añadió que es importante crear campañas educativas desde los primeros años de vida, los medios de comunicación también deben fomentar esta cultura e informar a la sociedad y el Estado crear políticas que sensibilice y eduque a la población sobre el tema.

Algunas recomendaciones de Vitalis para avanzar y fomentar la cultura del reciclaje:

Reglamentaciones más específicas de las leyes en torno a la segregación, recuperación, reutilización y/o reciclaje, especialmente en el ámbito municipal. El Estado debería declarar el reciclaje como como un objetivo estratégico y crear una serie de estímulos para fomentarlo. Políticas gubernamentales serias que promuevan, además de la reducción de la generación de desechos, la reutilización y reciclaje de los diferentes residuos. Creación de nuevas empresas públicas o privadas para el reciclaje de materiales. Fomento del consumo de bienes que utilicen materiales reciclados a través de incentivos económicos o fiscales. Educación ambiental y ciudadana, orientada a reducir el consumo y la generación de residuos y desechos.

