Armando Amengual, ex candidato a la gobernación de Carabobo, emitió un comunicado para fijar posición en cuanto a los resultados electorales del pasado domingo, donde señaló entre otras cosas que seguirá en la política y que no descansará hasta que los hospitales tengan insumos.

Asimismo convocó a la unión de toda la oposición, como a su juicio lo exigen los resultados, y de todos los carabobeños como lo exige la reconstrucción de Venezuela.

A continuación el contenido del comunicado:

He pensado estas líneas como un diálogo abierto desde la humildad del corazón, luego de unas horas de conocer los resultados del 21N y después de atender miles de mensajes, unos solidariamente alentadores y otros llenos de odio y cuestionamientos!

Hoy les puedo decir que seguimos siendo militantes para la gente, de la coherencia, de las causas en las que creemos y no de las cosas propias del oportunismo o del cálculo electoral. Queremos representar una manera de hacer política, que intenta atraer y conformar con muchos carabobeños una opción de independencia para resolver los problemas de la gente y renovar el liderazgo político.

Al gobernador electo le debo decir que seguiré cumpliendo con mi rol de opositor democrático y que no descansaré hasta que los hospitales tengan insumos, nuestras escuelas estén recuperadas, nuestra policía esté transformada y no tenga que rebuscarse para uniformes y reparar patrullas y para que nuestros productores del campo y emprendedores tengan apoyo desde el estado que les permita desarrollarse. No daré paz a mi ánimo hasta que le devolvamos la dignidad a los carabobeños!

A mis hermanos del movimiento Unión y Progreso les pido fortaleza , ánimo y coraje ante un resultado que estuvo muy por debajo de nuestras expectativas y de la campaña que llevaron adelante, sin recursos, sin vallas publicitarias ni mayor presencia propagandística, apenas con un puñado de volantes y algunas cuñas en las radios.

No logramos explicar el objetivo de nuestra política, no logramos mantener la inclinación de voto favorable que se desplomó ante la disposición de la gente de concentrar su voto en un candidato con un caudal de votos suficiente para derrotar a Lacava.

Convoco a la unión de toda la oposición, como lo exigen los resultados y de todos los cárabobeños como lo exige la reconstrucción de Venezuela.

En la política he encontrado una causa de vida para servir, he vivido para la política y jamás he vivido de la política, vaya mi compromiso con Carabobo y mi convicción de procurar la reconciliación y el reencuentro entre todos los factores de la política y de la sociedad carabobeña incluida no solo la oposición sino la mayoría de los independientes y las disidencias chavistas que también tienen mucho que aportar.

Finalmente quiero expresar mi sincero agradecimiento a Carabobo y a miles de #Carabobeños que me permitieron oírlos. Hoy conozco mejor que antes cada de una de las angustias en cada mirada y en tantos corazones de nuestro pueblo. Ahora estoy más cerca de ellos.

Ya estamos muy cerca de entrar en NAVIDAD tiempo para dedicarlo a la familia y pensar en un mejor futuro.

Sabemos que en muchos hogares no habrá juguetes que alegren a los niños y que para muchos hogares no habrá comidas completas en estos días.

Pensando en este agravio humano, entre otros, es que sentimos que no podemos ni resignarnos ni entregarnos. De manera que nuestro compromiso sigue siendo inmenso…!