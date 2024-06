El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, rechazó la acusación del rector Juan Carlos Delpino quien aseguró que en el Poder Electoral se toman decisiones sin la reglamentaria convocatoria de sesiones.

Amoroso fue consultado sobre la declaración del Delpino durante un acto de aniversario de la Contraloría del estado La Guaira, según publicó MundoUr.

“Yo no sé, ustedes son los que tienen que dar respuesta, los periodistas, no yo, ustedes me han acompañado en toda la gestión del CNE, ¿a él usted lo ha visto? Esa es la respuesta, nosotros no somos vagos, somos gente trabajadora, día y noche, ayer salimos de ahí a las 2 de la mañana”, expresó Amoroso.

Puedes leer: Rector del CNE rompe el silencio: “En el Poder Electoral no se respetan ya ni las formas”

El presidente del ente comicial dijo que los medios de comunicación tienen acceso a las actividades del CNE y el organismo a “contrarrestar cualquier desinformación que trate de hacer una persona que busca desestabilizar a nuestra querida patria Venezuela”.

Amoroso aseguró que el 28 de julio “habrá elecciones, con sanciones, con bloqueo, con mala intención, va a haber elecciones para que el pueblo pueda expresar su voluntad absoluta”.

El rector Delpino dijo esta semana en una entrevista a Efecto Cocuyo que el CNE no convoca a sesión desde marzo y que el anuncio de revocar la invitación a la Unión Europea para observar los comicios del 28 de julio se hizo sin la votación de los rectores.

Lee la nota completa en MundoUR.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Puedes unirte a nuestros canales

Telegram: https://t.me/titularesec

WhatsApp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z