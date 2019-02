Pasión, arraigo y esmero. Esas son las características que definen a este grupo de productores de cacao y maestros chocolateros venezolanos, que el jueves se dará cita en la ciudad holandesa de Amsterdam para hablar sobre el futuro, las propiedades y bondades del oro moreno y el chocolate en Venezuela, en el marco de uno de los eventos gastronómicos más importantes de Europa: Chocoa 2019.

Se trata de Rodrigo Morales, de Chocolates Valle Canoabo; Armando Canelón, de Ac Chocolates y Hacienda Cacao Caribe; Robert Redmond Junior, de Chocolates El Rey; y Robert Bonilla, de Cacao Pittier, quienes serán los ponentes de “Tree to bar: El futuro del cacao y el chocolate en Venezuela”, un panel de discusión en el que contarán sus experiencias como precursores de la tendencia “del árbol a la barra” en el país suramericano, bajo la premisa de garantizar la mayor calidad posible de la semilla y sus derivados.

La ponencia de los cuatro venezolanos, que representan un rango de edades, áreas geográficas y clases socioeconómicas diverso, será en inglés, durará 45 minutos y estará moderada por la periodista especialista en la fuente gastronómica, Simran Sethi, también creadora del galardonado chocolate podcast, The Slow Melt, y autora del libro Bread, Wine, Chocolate: The Slow Loss of Foods We Love.

Sethi estuvo el año pasado en tierras venezolanas, donde quedó cautivada por la noble cruzada que personas como Morales, Canelón, Redmond y Bonilla decidieron emprender para, en medio de una aguda crisis generalizada, convertir el mejor cacao del mundo en el mejor chocolate del mundo, dándole el valor y el respeto que merece cada eslabón en la cadena de producción “tree to bar”.

Según sus palabras, la intención del panel es “que la gente entienda que no hay una historia o sabor singular del cacao en Venezuela”. Es por ello que en el encuentro del 21 de febrero, a las 4:00 p.m., será incluida una pequeña degustación para que los asistentes puedan apreciar realmente la diversidad de aromas y sabores que tienen las barras con sello venezolano.

La feria comercial de Chocoa 2019 contará con productores de cacao de más países que el año anterior: un total de 80 stands registrados, que lograron agotar todos los cupos disponibles. Los cacaonautas y amantes del chocolate podrán disfrutar de este evento desde el miércoles 20 hasta el domingo 24 de febrero.