Los diputados a la Asamblea Nacional rechazaron este domingo, durante una sesión extraordinaria convocada por el presidente (e) Juan Guaidó, el aumento, racionamiento y dolarización de la venta de gasolina anunciada por Nicolás Maduro.

El diputado Elías Matta inició el debate señalando que todo el dinero que manejaron fue a parar al bolsillo de la corrupción. “Ustedes que decían mantener el control de cambio para que no se llevaran el dinero para afuera, resulta ser que en los 20 años de ustedes se llevaron todo”.

“Ahora pretenden plantear al país un aumento a precios internacionales, cuando el salario mínimo son: 4 dólares con 65 centavos. La canasta alimentaria cuesta 232 dólares, 50 salarios mínimos. El régimen no entiende nada de esto porque está fuera de la realidad. El pueblo es el que padece esta realidad”, alertó.

Pulverizaron la moneda

Matta recordó que cuando Maduro llegó a Miraflores en el 2013 el dólar costaba 25 bolívares, hoy cuesta 20 mil millones de bolívares. “Ellos pulverizaron la moneda y han ido además dolarizando al país, violando la Constitución. Eso es inaguantable, este atropello, este abuso”.

Posteriormente, tuvo el derecho de palabra el diputado Robert Alcalá, quien explicó que “Maduro pretende comparar el precio que pagan en Colombia por la gasolina, pero no dice que allá el salario mínimo es de 260 dólares.”

Acabaron con Pdvsa y con las refinerías

“No se le puede olvidar a este pueblo que los que hoy están aumentado el precio de la gasolina acabaron con Pdvsa y con las refinerías. Hoy le meten las manos en el bolsillo a los venezolanos. Este es el peor paquetazo en la historia de Venezuela “, concretó.

Seguidamente, el diputado José Pratt afirmó que “este aumento debemos catalogarlo como una repartición del negocio de la gasolina con mafias de enchufados. Son negocios oscuros a espaldas del pueblo de Venezuela”.

Siguen regalando combustible a cuba

“Mientras que a un pueblo que gana en bolívares pretenden cobrarle la gasolina en dólares, le siguen regalando combustible a la dictadura cubana y que eso lo pague de su bolsillo el pueblo de Venezuela”, aseveró.

Por esta razón, propuso “que se inicie una investigación para dejar claro la cantidad de leyes que se están violando con este anuncio hecho por Nicolás Maduro”.

El cierre del debate correspondió al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, quien expresó que tras “años de controlar el precio del pasaje sin financiar el transporte, acabaron con el transporte público”.

Dip. @EliasMattaW rechazó el aumento de la gasolina en dólares y lo calificó como descomunal Lee la nota oficial:https://t.co/zsUVHEal7H — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 31, 2020

“Fueron años controlando el pago de servicios públicos y ahora no hay electricidad, no hay agua, no hay gas, no recogen la basura; años persiguiendo, reprimiendo y matando, pero no hay seguridad; años destruyendo a la empresa privada y los venezolanos se están muriendo de hambre; años saqueando a la empresa petrolera y ahora no tenemos gasolina, lo de Pdvsa es uno de los crímenes más graves que se han cometido contra la República”.

¿Qué va a hacer el que no tenga dólares?

“Nosotros podíamos producir petroleo, refinarlo y tener hasta para exportar. ¿Que va a hacer el que no tenga dólares? Esta dictadura no se va a poner nunca en los zapatos del venezolanos, no les importa lo que han ocasionado”, remarcó Guanipa.

Por último, vaticinó el diputado zuliano que “así como el régimen fracasó con la economía va a fracasar en la usurpación del poder. Ustedes fracasaran porque no podrán con la justicia, ni podrán con los venezolanos, vamos a ser realidad el sueño libertario con organización social, con protestas políticas, con presión nacional y con presión internacional. Venezuela triunfará y será libre y democrática”.

