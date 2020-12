La Asamblea Nacional, liderada por su presidente, Juan Guaidó, aprobó este viernes el proyecto de reforma a la Ley del Estatuto para la Transición aprobado en 2019, en función de declarar la continuidad de las funciones del Parlamento venezolano electo en 2015, tras los ilegítimos comicios legislativos convocados por el régimen de Nicolás Maduro del pasado 6 de diciembre.

La discusión se celebró con la intervención por los líderes parlamentarios de los cuatro partidos de la alternativa democrática: Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia.

El parlamentario Omar Barboza, dirigente de UNT, inició el debate planteado que del fraude del 6D no puede surgir una nueva AN legítima. “La realidad es que no hay diputados electos legítimamente que puedan asumir el 5 de enero (…) no debemos entregarle nuestra legitimidad a quienes no la tienen“, dijo Barboza. En ese sentido, el diputado planteó que se declare la continuidad del Parlamento electo en 2015 hasta que haya nuevas elecciones libres y justas que permitan elegir un nuevo cuerpo.

El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico explicó que la modificación del artículo 12 de la misma Ley, establecía la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020 y la propuesta de hoy, precisó es extender su lapso hasta el 31 de diciembre del 2021.

Marquina reiteró que la intención de modificar el artículo 12, será para ejecutar los recursos que fueron aprobados en esta Ley en el ejercicio del año 2020, “y que lamentablemente hasta la fecha no se han podido ejecutar”.

Por parte del diputado Luis Stefanelli, durante su intervención en la Sesión Extraordinaria vía online, aclaró “que no se trata de ampliar el presupuesto, sino que serán los mismos recursos aprobados que se destinaron desde la creación de la Ley”.

“La modificación del artículo 12, es prorrogar la vida útil de ese fondo y ejecutar los remanentes que por múltiples razones no se pudieron ejecutar durante el año 2020”, acotó quien a su vez, ratificó su voto para la reforma parcial del mencionado texto legal.

Cabe recordar que la plenaria de la Cámara Legislativa, el pasado 15 de abril del año 2020, aprobó 80 millones de dólares del Reglamento de la Ley Especial Del Fondo Para La Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.

Por último, el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó remitió la presente aprobación a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico para la elaboración del informe para su segunda discusión, publicó el Centro de Comunicación Nacional.