Conocer la situación económica es prioridad para la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, por lo que aboga por la rendición de cuentas del interinato y así tomar decisiones como la designación del Consejo de Administración y Protección de Activos.

Así lo manifestó la presidenta de este parlamento, Dinorah Figuera, quien desde el exilio en España dio una rueda de prensa a través de la plataforma Zoom, en la que destacó que habrá cambios relacionados con la administración de recursos, como la desaparición de la Comisión de Administración de Gastos y la Procuraduría Especial, que desempeñaba el abogado Enrique Sánchez Falcón.

Detalló que el Consejo de Administración y Protección de Activos estará conformado por cinco personas que tendrán competencias ejecutivas para tomar decisiones de preservación de los activos, y que contará con un coordinador y un reglamento de funcionamiento.

“La realidad es que no sabemos muchas cosas, como en qué se usó el dinero de los pagos… No tenemos conocimiento de muchas acciones porque no se han presentado las cuentas, las estamos esperando”.

De acuerdo con la reforma del Estatuto de la Transición, el interinato tiene plazo hasta el 18 de febrero para la rendición de cuentas y, según Figuera, ya se ha manifestado que se entregará el diagnóstico financiero correspondiente en los lapsos establecidos.

Entre las novedades tras la eliminación del gobierno encargado, la nueva presidenta de la AN de 2015 dijo que se conformará un Consejo Ciudadano que será el garante de transparencia de la gestión del parlamento que lidera, y que se promoverán tres directivos “despartidizados” para la junta ad hoc de Pdvsa.

