La Comisión de Justicia y Paz y la Subcomisión de Promoción Ciudadana para el Encuentro de la Asamblea Nacional (AN) desarrolló la segunda sesión de consultas a universidades y sociedad civil sobre justicia transicional.

El foro abierto se realizó en la Plaza de Los Palos Grandes, donde diputados, representantes de organizaciones no gubernamentales y vecinos de la zona debatieron sobre el tema.

El diputado Luis Emilio Rondón, presidente de la Subcomisión, aseguró que en Venezuela es inevitable que ocurra un proceso de transición, por lo cual, consideró importante que la ciudadanía conozca sobre la justicia transicional.

“Estás actividades que estamos desarrollando desde la Subcomisión de Promoción Ciudadana para el Encuentro tienen la finalidad de lograr amalgamar lo que la gente piensa y lo que la Asamblea Nacional va a ser en materia de reconciliación, de justicia y de paz”, expresó el parlamentario.

Por su parte, la diputada Delsa Solorzano, quien preside la Comisión de Justicia y Paz de la AN, mostró la necesidad de que en Venezuela se produzca una reconciliación nacional. Así mismo, aclaró que ese proceso, basado en el perdón, no dejará pasar injusticias.

“Un proceso transicional es aquel que tiende un puente entre la dictadura y la democracia. Esa es la tarea que estamos llevando a cabo desde la comisión. Si no nos reconciliamos como nación, vamos a seguir pensando que la solución está en la venganza y no es así. No queremos un país que sustente sus actuaciones en la venganza, por el contrario, deseamos un Estado donde prevalezca la justicia”, manifestó.

El evento contó con la presencia del diputado Manuel Texeira (UNT), Negal Morales, secretario de la Comisión y con las ponencias de representantes de ONG defensoras de los Derechos Humanos que se encuentran trabajando en la materia, entre ellos: José Requena (Instituto Progresista), Mariela Ramírez (Movimiento Ciudadano Dale Letra), Gerardo Bello (Provene) y Rafael Uzcátegui (Provea), quien entregó a la Subcomisión un documento con recomendaciones sobre la justicia transicional.

Los activistas explicaron a los presentes cómo se desarrolla un proceso de justicia y paz, así también expusieron algunos ejemplos de sociedades que han vivido en conflicto donde se han llevado a cabo situaciones similares de transición.

“Los procesos de justicia transicional que han tenido mejores resultados en la región han sido porque las organizaciones sociales y grupos de víctimas han hecho suyo el proceso”, afirmó Uzcátegui.

Por su parte, Requena hizo énfasis en el reconocimiento de las víctimas como primer paso para iniciar un proceso de justicia transicional en la búsqueda de la reconciliación nacional. Indicó que perdonar y sanar es el paso previo a la búsqueda de la verdad.

En este sentido, Bello explicó que un proceso de justicia y paz, pasa por el reconocimiento de las victimas, la reparación, el perdón y la no repetición.

“Un verdadero proceso de reconciliación nos exige revisar nuestra historia como sociedad y nos reclama un debate profundo, al que debemos estar abiertos y preparados para atenderlo desde una gran conciencia y respeto por el otro”, expresó Ramírez, quien expuso la necesidad de llevar a Venezuela a un país con garantías y respeto a los derechos de los ciudadanos, reseñó el CCN.