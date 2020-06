Diputados pertenecientes a las Fuerzas Políticas Democráticas del Parlamento Nacional, en Sesión Ordinaria, este jueves 18 de junio, aprobaron un Acuerdo que expresa su total solidaridad, apoyo reconocimiento irrestricto a las autoridades legítimas del movimiento Primero Justicia (PJ) y condenan las maniobras pseudo jurídicas del írrito TSJ, para deslegitimar y apropiarse de la dirección de los partidos democráticos, una decisión que solo crea obstáculos en la resolución de la crisis venezolana.

El órgano unicameral alertó sobre la posible intención de la dictadura de Nicolás Maduro de convertir a Venezuela, en un sistema político unipartidista, característico de los regímenes totalitarios de Cuba, China, Corea del Norte, Rusia, y Vietnam.

El documento responsabiliza a Nicolás Maduro Moros de cometer las posibles violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos en contra de los militantes de Primero Justicia y de todos los partidos democráticos.

Igualmente, insta a presentar la referida denuncia ante la Corte Interamericana de DD.HH y la oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como también, en los organismos internacionales especializados en la garantía y defensa DD.HH.

Exhorta a los ciudadanos defender a los partidos políticos democráticos y alertar a la comunidad internacional de las inminentes amenazas contra otras organizaciones políticas venezolanas.

Causa R

El diputado Daniel Antequera perteneciente al partido Causa R, aseveró que las últimas sentencias emitidas por la oficina judicial del Psuv, en el TSJ exprés, están dirigidas a la destrucción de los partidos políticos y a la disidencia venezolana que clama por libertad y democracia.

Acusó al régimen de Maduro de crear una “oposición acomodaticia para disimular que existe democracia”, tal como ocurre en los países comunistas de China, Rusia y Nicaragua.

Antequera “ante la terrible situación” de intentar acabar con los partidos políticos democráticos, llamó a la “unidad, firmeza, determinación, y compromiso colectivo para avanzar en el camino que queremos transitar y, así lograr derrotar la última dictadura que existirá en Venezuela”.

“Es momento que todos los venezolanos entendamos la responsabilidad que tenemos con nuestro país (…) La democracia es la vida, porque en Venezuela, mientras esté la dictadura, solamente representará la muerte”, acotó.

Fracción 16 de julio

La diputada Dignora Hernández denunció que la perversión del sistema criminal de Nicolás Maduro tiene como objetivo aniquilar cualquier vestigio de democracia.

Alertó que el ataque deliberado contra las organizaciones políticas, se trata de una estrategia que pretende convertir a Venezuela, un espacio para la existencia de un partido único, como es característico en los regímenes totalitarios.

En ese sentido, detalló las medidas arbitrarias emanadas del írrito, TSJ contra la legítima Asamblea Nacional, que en sus primeros cuatro períodos legislativos, ha sido declarada en desacato, y dictaminada a más de 100 fallos judiciales. Paralelamente, algunos de sus diputados han sufrido más de 120 agresiones y 44 parlamentarios se encuentran en el exilio por estar siendo perseguidos por el régimen.

Hernández, alertó que este régimen se hizo del poder para nunca entregarlo jamás, es por ello, que advirtió que este “tipo de regímenes no se combate con diálogos ni con negociaciones”.

Invitó al órgano unicameral, discutir y evaluar una propuesta para la paz, liberación y estabilidad de Venezuela dirigida a los venezolanos y demócratas del mundo.

Explicó que el objetivo de la propuesta “es detener la disolución de la República y frenar la expansión de este sistema criminal”, basado en el Principio de Responsabilidad de Protección (R2P), el TIAR y el artículo 187 numeral 11 de la Constitución Nacional.

AD

Seguidamente, la diputada Carmen María Sivolí, aseveró que el partido Primer Justicia ha sufrido todo tipo de ataques, contra la institución, dirigentes y militantes quienes han sido víctimas de muerte, prisión, persecución, y ahora, el régimen secuestra sus instrumentos representativos, símbolos y sus tarjetas.

Advirtió que el régimen pretende hacer con los partidos políticos, lo mismo que ha hecho con los Poderes Públicos, los cuales fueron “destruidos”, y posteriormente, “secuestraron su autonomía, poniéndolos al servicio de sus intereses”.

Sivolí fustigó que la tiranía a través del ilegitimo TSJ conformado por “los sicarios derecho y verdugos de la ciudadanía”, son el brazo ejecutor de las vilezas jurídicas que tiene como único fin sepultar las organizaciones políticas que están legítimamente y dignamente representadas en el parlamento, las cuales a su juicio, “que conforman la única y verdadera unidad nacional”.

Tachó de “traidores del voto y de la confianza de sus electores” a quienes “cínicamente” fueron miembros de los partidos políticos, que hoy, “miserablemente” y por intereses monetarios, “le hacen la comparsa al régimen, en estas abominables maniobras, con el fin de apropiarse las organizaciones políticas”.

Para la parlamentaria, “esa asociación a delinquir, encabezada por Nicolás Maduro y sus serviles acólitos”, pretende simular una elección (parlamentaria) que viola flagrantemente la Constitución y, “es una burla contra los ciudadanos”.

Reiteró que los venezolanos no acudirán a participar en ningunas elecciones parlamentarias, pues aseguró que no se someterán a una “burda burla” y reafirmó que la comunidad internacional no reconocerá ningún proceso electoral organizado por un CNE ilegítimo y parcializado al régimen.

Dijo que el régimen invirtió “mucho dinero en la compra de consciencias” refiriéndose a diputados que están involucrados en el “Operación Alacrán”, quienes recibieron dinero y prebendas a cambio de quitarle el apoyo al presidente Guaidó, a la Unidad Democrática y adueñarse de la dirección de los partidos políticos legítimos como AD y PJ.

Sin embargo, aseguró que los usurpadores de estos partidos políticos nunca podrán tener el apoyo de la militancia, que representa la reserva moral, que jamás ha dejado de luchar por el país.

“Este venidero fraude electoral, conduciría a que los venezolanos pasen de la condición de mendigos a esclavos de un régimen, que utilizaría a la Asamblea Nacional, para ominosos fines contra los venezolanos”, advirtió.

La asambleísta adeca vaticinó que pronto en una Venezuela libre, los partidos políticos expropiados por el régimen recuperaran sus símbolos, y tarjetas.

UNT

Por parte de un Nuevo Tiempo, el diputado Luis Florido aseveró que las dictaduras de extrema izquierda instauradas en los países comunistas han construido “su propia oposición”, pero que en el caso de Venezuela, esa oposición la conforman personas que fueron comprados con grandes sumas de dinero en dólares por la “Operación Alacrán” auspiciada por el régimen de Nicolás Maduro.

A criterio del asambleísta Florido, el TSJ del régimen de Nicolás Maduro, no representa a los venezolanos, pero sí personifica a la injustica y a la falta de Estado de Derecho.

Aseguró que los ciudadanos requieren de Poder Públicos autónomos y equilibrados que puedan garantizar un crecimiento económico sostenible.

“Ese írrito TSJ, al juramentar inconstitucionalmente a los rectores del CNE, evidencia que despojó prerrogativas correspondientes a la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que puede realizar la designación de las autoridades electorales, aunado a ello, toman las siglas de los partidos políticos para entregárselas a cualquier advenedizo que se infiltró dentro de cada una de las organizaciones políticas para jugar en la comparsa del régimen”, subrayó.

Enfatizó que el partido Primero Justicia, militan destacados líderes políticos, concejales, gobernadores, funcionarios del gobierno interino que trabajan arduamente por la recuperación de la libertad y democracia en Venezuela

Florido alertó que el régimen también pretende quitar la dirección del partido Un Nuevo Tiempo a sus autoridades legítimas, y otorgar la conducción al secretario general del movimiento Prociudadanos.

En nombre de UNT, el diputado envió un mensaje directo a Nicolás Maduro y todos sus Poderes Públicos, los cuales tildó de “chatarra” asegurándoles que el “pueblo que no se rinde, que por encima, que le quiten las siglas a las organizaciones políticas, aquí hay una voluntad de lucha férrea que no va declinar hasta lograr el Gobierno de Emergencia Nacional”.

Concertación Venezuela

A criterio del diputado Simón Calzadilla, régimen cerró toda posibilidad de participación electoral y denunció que existe un totalitarismo en Venezuela, donde la usurpación tiene el control total de todas las instituciones públicas venezolanas e incluso pretenden acabar con la oposición política representada en la Asamblea Nacional y en el Frente Amplio Venezuela Libre.

Advirtió que para que en el año 2021, el régimen cierne el peligro de obligar al exilio, a la clandestinidad y a las mazmorras en sus cárceles, a los líderes políticos de las Fuerzas Democráticas.

El legislador señaló que la designación del CNE es inconstitucional y exclusivamente sus rectores ilegítimos obedecerán órdenes del régimen.

Calzadilla en nombre de la fracción parlamentaria Concertación Venezuela en el parlamento, apoyaron y se solidarizaron con los partidos políticos AD, PJ, VP y UNT.

Dijo que ante esta arremetida “los colores de nuestros partidos deben ser sustituidos por el tricolor nacional de nuestra bandera”.

Culminó su intervención puntualizando que “hoy en nombre de nuestro partido es la democracia”.

VP

En nombre de sus colegas diputados del partido Voluntad Popular (VP), el parlamentario Franco Casella, manifestó su solidaridad y respaldo absoluto a la dirigencia, militancia e integrantes de la fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional de Primero Justica (PJ) quienes enfrentan los ataques despiadados de la narcodictadura, que sigue aferrada usurpando el poder.

El parlamentario resaltó que Primero Justicia, “innegablemente es el hito de una juventud, que emergió en la vida política de Venezuela” y cuya organización política se caracteriza por sus valores inspirados en su accionar político como: “la justicia, el progreso y la dignidad humana”.

Exaltó el rol histórico que tiene el partido de la tolda aurinegra y sus liderazgos en la construcción y defensa de un mejor país.

Refirió el parlamentario que “ante ésta injusticia cargada de odio visceral”, planificada por personas “que están manchados por la indignidad de haber vendido sus ideales”, los miembros de Primero Justicia “no están solos”.

“A ustedes [militantes de PJ], nuestros brazos extendidos, nuestra solidaridad, nuestro llamado a seguir avanzando, a seguir luchando a no desmayar; aunque pareciera que la maldad se apodera de todos los espacios de lucha democrática, los corazones de los hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, se mantienen firmes por lograr la libertad y democracia de Venezuela”, expresó Casella.

PJ

El diputado Julio Borges, coordinador del partido Movimiento Primero Justicia, agradeció las muestras de solidaridad de los ciudadanos venezolanos, colegas parlamentarios, y organizaciones políticas que están siendo objeto de ilegalización, proscripción y expropiación por parte del régimen, lo cual resulta “inimaginable”.

“Los justicieros y el resto de los movimientos políticos de la Unidad, no nos amilana. Por el contrario, más bien, nos define, nos reafirma y nos da la convicción que muy pronto lograremos cambiar la historia de Venezuela, y abriremos las puertas al mejor capítulo de toda la historia patria”, expresó.

Por ende, el parlamentario pidió a los partidos políticos afectados por estas medidas que “sigan más vivos, fuertes, organizados y con la frente en alto”.

Acotó que la dictadura no va doblegar a los venezolanos que tienen convicción clara, que se debe producir un cambio político en el país.

Borges admitió que la persecución contra los partidos políticos, “implica uno de los momentos más difíciles que hemos vivido, pero el momento en el cual, debemos sacar, las fuerzas, las energías y la convicción para seguir adelante en la lucha y lograr la reconstrucción de Venezuela”.

Auguró que Venezuela contará de nuevo con sus partidos políticos como instrumentos útiles para todos sus ciudadanos.

En nombre de Primero Justicia celebró la aprobación del referido Acuerdo por la AN y destacó que para los militantes de la tolda aurinegra, este respaldo representa una “una fuerza adicional para seguir luchando junto a la militancia de los distintos partidos políticos”.

Aseguró que no “defraudarán al pueblo venezolano; sino por el contrario, vamos hacer que estos momentos difíciles, se trasformen en la energía necesaria para lograr la libertad que merece Venezuela”.

Con información de la Asamblea Nacional