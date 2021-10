Yasnaia Villalobos, abogada de la familia Baduel, enfatizó que la autopsia del exministro pudo haberse teñido de ilegalidad al ser cantadas por adelantado las causas de su muerte en la sede del Sebin

Andreína Baduel, hija del general retirado de Ejército Raúl Isaías Baduel, desmintió que el preso político haya fallecido por causas asociadas a la COVID-19, como afirmaron las autoridades a través del Fiscal oficialista de la República y un acta de defunción. Aseveró que desde hace años requería asistencia médica que le fue negada, según reseña Tal Cual.

«Lo de mi padre fue un asesinato en cámara lenta tras 12 años de torturas, desapariciones, vejaciones», dijo Andreína Baduel este viernes 15 de octubre en rueda de prensa. Al mismo tiempo, aseguró que el 23 de diciembre del 2020 su padre fue operado de forma clandestina de una hernias inguinales en el estacionamiento del hospital militar y que ese mismo día fue regresado a la sede de La Tumba, sin importar que en erse sitio no estaban dadas las condiciones para este tipo de convalecencia.

Josnars Adolfo Baduel, hijo del general preso

La hija del general retirado de la FAN manifestó temor por la integridad de su hermano Josnars Adolfo Baduel, quién fue testigo presencial de la muerte de su padre. Según relatan los familiares, Baduel estuvo solicitando ayuda desde horas del mediodía del 12 de octubre para que atendieran al exministro, unos paramédicos llegaron a la celda a las 4.58 pm y, dos minutos más tarde, el militar falleció. reseña

Por ello, al igual que el resto de la familia, exige justicia y la conformación de una comisión independiente para investigar las verdaderas causas de la muerte del exministro de Defensa, quien se encontraba detenido desde 2017 sin juicio por presuntos cargos de instigación a la rebelión.

Andreína Baduel también refutó la versión ofrecida por el fiscal oficialistas Tarek William Saab, quien aseveró que se había comunicado con Cruz María Zambrano, viuda del militar, vía chat para informar que estaba siendo atendido y las causas de su fallecimiento.

Acciones internacionales

Yasnaia Villalobos, abogada de la familia Baduel, reiteró que los parientes se enteraron del fallecimiento del exfuncionario a través de Twitter y que no fue sino hasta las 7:00 de la noche que se le permitió a Josnars Adolfo Baduel realizar una llamada.

La abogada relató que, tras la llamada de Josnars Baduel, los familiares se movilizaron hasta El Helicoide para tener un encuentro «monitoreado». Detalló que no tuvieron acceso al cuerpo del general, por prohibición de la Fiscalía 94 Nacional, y que el director les informó que había fallecido en la celda en compañía de su hijo.

«La familia tiene razón al temer por la vida de su hermano, porque estuvo presente y se constituyó en su enfermero (del general Baduel) porque no se le otorgó atención. Solo tuvo al final el acompañamiento de paramédicos. Se mantuvo sin atención, se mantuvo sin respuesta judicial, se mantuvo sin juicio hasta los lamentables eventos que vemos hoy», agregó.

La abogada también destacó que «al ser cantadas» por adelantado las causas de la muerte del general Raúl Isaías Baduel, se pone en duda los resultados de la autopsia. También ratificó que Josnars Adolfo Baduel fue coaccionado para que grabara un vídeo, con un libreto armado, para eximir de culpa a las autoridades.

Comisión independiente

Por estas razones solicitaron en instancias internacionales la constitución de una comisión independiente que investigue la muerte del exministro de Defensa, así como medidas de protección a favor de Josnars Baduel y parte de su familia, que también ha sido víctima de amenazas por parte de las autoridades venezolanas.

Muerte de Baduel fue por omisión

Nayeska Baduel, otra de las hijas del general retirado, señaló que en muchas oportunidades se solicitó atención médica para su padre y traslados a centros de salud para tratar las distintas dolencias que padecía, debido a los años en prisión.

El 2 de octubre, tras más de un año de negación de visitas, pudo ver a su padre en la sede del Sebin Helicoide. «Mi papá me expresó muchas dolencias y me reveló esa operación del 23 de diciembre. Mi papá me manifestó mucho dolor y pude ver incapacidad para realizar algunos movimientos».

Nayeska Baduel responsabilizó al Estado por no haber dado los cuidados necesarios a su padre, «una persona que estuvo enterrada viva, literalmente, en un lugar llamado La Tumba donde además sufrió tortura blanca», manifestó.

Por su parte, Margareth Baduel contó que su padre le aseveró que no se prestaría para «ningún juego o bufonadas de la tiranía». Recordó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y dijo estar convencida de que por el caso se hará justicia.

Muerte de Baduel

El general retirado Raúl Isaías Baduel falleció el martes 12 de octubre presuntamente por complicaciones derivadas de la covid-19, y sin una condena firme por parte de un tribunal.

La información fue difundida por el fiscal general impuesto por extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, quien aseguró que Baduel ya había recibido la primera dosis de la vacuna y que se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes, aunque los responsables de su custodia nunca informaron sobre su contagio de covid-19.

Organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) deploraron la muerte del militar bajo custodia del Estado. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos solicitó una investigación independiente sobre las causas de su muerte, petición a la que se sumó la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que solicitará a Naciones Unidas sus buenos oficios para contribuir en la realización de una autopsia independiente que determine las causas del fallecimiento del general Baduel.

Información de Tal Cual