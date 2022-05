Correo del Caroní

Con el eslogan Rompe la Burbuja, La Causa R recorrerá diferentes estados del país para, en palabras del dirigente Andrés Velásquez, desnudar el discurso del chavismo que busca manipular a la población para hacerle inferir que el país se está arreglando.

Maracaibo, Falcón y Aragua serán los primeros destinos para Velásquez y su compañero de viaje Alfredo Ramos. Bajo la premisa de que el 90% de los venezolanos que vive en la pobreza está excluido de las mieles de la “burbuja” que representa la recuperación económica; el dirigente político asevera que esta visita buscará motivar a los ciudadanos a erradicar el problema de raíz, a través de la participación electoral en las primarias opositoras, que buscan dirimir quién será el líder que se enfrentará a Maduro en los comicios de 2024.

En referencia al eslogan de campaña, Velásquez esgrimió que “Venezuela no se está arreglando porque han instalado bodegones. Eso es una burbuja que tenemos que romper para dejar a Maduro sin discurso. El que salga a decir que Venezuela se está arreglando es un ignorante y un aliado de Maduro. Venezuela no se está arreglando. No se arregla un país con 94% de pobreza”.

El partido ha planteado como fecha tentativa el 23 de enero de 2023 para las primarias opositoras. Pese a que no manifestó si existen avances en cuanto a los reglamentos para esta elección, confirmó que, hasta ahora, las condiciones son la exclusión del Consejo Nacional Electoral, el voto manual y la participación de la diáspora venezolana.

Plantear una fecha tentativa, definir tres líneas de acción y aliarse con el interinato representado por Juan Guaidó, han sido algunas de las acciones políticas de La Causa R de cara a las presidenciales de 2024. El tiempo apremia y bajo el liderazgo de Velásquez, exsindicalista y oriundo del estado Bolívar, se autodenominan el partido de los trabajadores.

La primera propuesta apunta hacia la economía, sector en el que plantean la liberación petrolera y la privatización del parque industrial de Guayana. La finalidad de la privatización es potenciar la inversión extranjera que viene a ser la única alternativa para rescatar el motor industrial del país, cuya administración ha estado en manos de gobernadores chavistas por casi dos décadas.

Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, se declaró en default desde 2017 y las empresas de Guayana trabajan apenas a 5% de su capacidad, en consecuencia, el capital privado es lo único que podría regresar la productividad al estado Bolívar.

Sobre el tema, Nicolás Maduro anunció en cadena nacional que ofertará en la bolsa acciones de las empresas que están en manos del Estado, lo que se traduce como una discrepancia con la vulneración hacia la propiedad privada que impulsó Hugo Chávez, administración que se apropió de al menos 5 mil compañías productivas para, después de modificarles el nombre, enviarlas directamente a la bancarrota.

– ¿Qué opina del anuncio presidencial referente a la venta de acciones de empresas públicas como Cantv, Corpoelec y las industrias de Guayana?

– Maquillaje y aguaje. Unas empresas quebradas como las empresas de Guayana, con tanto problema laboral planteado, improductivas y asaltadas por la corrupción… ¿Quién va a querer tener una participación accionaria de 5% y 10%? Eso es una necedad. Lo que querrán será asociar a alguno de los miembros de la nueva oligarquía madurista.

La opacidad se ha apoderado del quehacer diario de las empresas básicas, hasta las hojas de cálculo que en otros años desglosaban las ganancias de los trabajadores se han vuelto material subrepticio, cuestionó. Pese a la falta de datos oficiales, según el coordinador general de la comisión investigadora de las empresas básicas, todas las empresas se encuentran en quiebra.

– La Causa R ha propuesto privatizar las empresas de Guayana, en ese caso, ¿cree que la iniciativa de Maduro es correcta?

– Lo que está proponiendo no es una privatización para buscar capitales, lo que está haciendo es una caricatura. Está hablando de 5% y 10%. Eso no es serio. Qué capitalista va a venir a invertir en las empresas de Guayana, en el estado en que están para asociarse por ese porcentaje con Maduro. Hay que cambiar de gobierno. Aquí no hay estado de derecho, no hay seguridad jurídica, no hay institucionalidad ni garantías. Hay un estado generalizado de corrupción: dinero que entra, dinero que van a robarse. Mejor dicho, sin libertad y democracia no hay posibilidad de desarrollo.

Bono discriminatorio para los jubilados

La segunda línea de acción del partido es la equiparación del salario mínimo con la canasta básica alimentaria, que oscila entre 380$-400$ mientras que los estipendios públicos apenas llegan a 40$. Asimismo, la problemática de las pensiones ha sido reiterativa en el discurso político causaerrista.

El pasado 1 de mayo la administración de Maduro prometió otorgar un bono de 10 mil bolívares para las personas que se jubilaron en el período comprendido entre 2018-2022, debido a que este grupo padeció los efectos del “bloqueo económico”. Al respecto, el dirigente político opinó que tomar en cuenta a solo 120 mil jubilados es una acción discriminatoria.

“Eso nada tiene que ver con las pensiones. Eso tiene que ver con un gobierno insensible que quebró al país y que maltrata a todos los jubilados de Venezuela. Darle un bono a un grupito y dejar al resto por fuera es una posición que no se compadece con el sentimiento de los jubilados. No es justo que se haga de esta manera. No es justo hacerlo para un grupito y dejar al resto afuera”, afirmó Velásquez.

El valor de las pensiones está fijado en 130 bolívares, lo que se traduce en una jubilación que no alcanza para costear medicinas ni alimentos básicos. Asimismo, el servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del que gozaban los jubilados de las empresas básicas está inoperativo dejando a muchos adultos mayores sin posibilidad de atención médica.

– Ustedes han prometido equiparar los salarios a la canasta básica alimentaria; no obstante, las empresas no cuentan con el capital para aumentar el sueldo de los trabajadores. ¿Realmente es una promesa que se puede cumplir?

– Sí, pero cambiando el modelo económico. Convirtiendo al país en productivo. Echando para adelante y dando el valor social que tiene el trabajo. La Causa R es el partido de los trabajadores, estamos interesados, por encima de lo que sea, en crear trabajo digno. Otorgar salarios y pensiones dignas. Tenemos 60% de desempleo en Venezuela y esto lo podemos mejorar fortaleciendo la industria, tecnología y turismo, estos son los tres grandes pilares para fortalecer nuestra economía.