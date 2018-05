El karateca Antonio Díaz volvió a dar la cara por Venezuela al lograr la medalla de oro en la modalidad de kata en el marco de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 que desde el sábado comenzaron a disputarse en esa ciudad boliviana.

El criollo confirmó los pronósticos que lo daban favorito dentro de un cuadro de la modalidad individual que lo llevó a disputar tres combates dentro de estas competencias regionales.

Para Díaz fue su tercera ocasión de subir el podio en el presente año pues venía de ganar el Torneo Clasificatorio de los Juegos CAC (Barranquilla) además de ser subcampeón del Open de Holanda (Rotterdam) de la Premier League Karate 1.

El criollo viene realizando una temporada completa por primera vez en muchos años toda vez que su objetivo a largo plazo es participar en los JJOO Tokio 2020.

“Me tocó con los tres mejores del torneo: Perú, Brasil y Panamá”, dijo el criollo quien no pudo salvar bye la primera ronda.

A Mariano Wong Alfaro (Perú) lo derrotó por 4-1usando el kata Anan. En la semifinal sometió por 5-0 al brasileño Williames Sousa Santos. Para este combate el criollo decidió poner sobre el tatami la figura de Chatanyara.

Y en el combate por la medalla de oro superó al panameño Héctor Cención, por 5-0 y con el kata Suparimpei.

“Creo que para mí era importante toparme con los más fuertes con miras al Campeonato Panamericano de Karate Do de Chile”, agregó.

El criollo destacó que el trabajo físico-técnico previo realizado en Hong Kong “sí me sirvió aunque sentí que la altura no me permitió estar al nivel que quería demostrar, pero a pesar de eso me siento contento con el trabajo”.

Para Díaz la victoria final lo deja a las puertas de cerrar un buen semestre, quedando pendiente su participación en el campeonato panamericano.

Fue la sexta medalla de oro consecutiva para el criollo en el kata de los Juegos Suramericanos: la seguidilla comenzó en Cuenca (Ecuador) en 1998, evento en el que logró uno de los pocos dobletes en ciclo olímpico, con títulos en kata individual y por equipo.

Luego logró consecutivamente la medalla de oro en Brasil 2002, Buenos Aires (Argentina) 2006 y Medellín (Colombia) 2010. En los pasados Juegos Suramericanos Santiago (Chile) 2014 no se agregó al programa de competencias la modalidad de kata.

“Es bueno para retomarla confianza”, dijo Díaz al término de la ceremonia de premiación en la noche del domingo en Cochabamba.

Para el dos veces campeón mundial de kata, respecto a la cantidad de competencias de este periodo “siento que fue un semestre de ajuste y que me permitirá trabajar para el comienzo de la ruta de clasificación a Tokio 2020 (JJOO)”.

Antonio Díaz espera por la finalización del torneo de karate de los Juegos Suramericanos para regresar al país pues el día 12 parte hacia Chile con miras a intervenir en el Campeonato Panamericano, del 15 al 17 del venidero mes.

Los puntos válidos para la clasificación a los JJOO Tokio 2020 comenzarán a ser considerados a partir del segundo semestre de este año por la Federación Mundial de Karate (WKF por sus siglas en inglés) y eventos definidos por el organismo, sobre todos los llamados Premier League y Serie A.

