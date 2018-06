El atleta venezolano Antonio Díaz se instaló en la ciudad de Santiago de Chile junto a la delegación del país para tomar parte en el Campeonato Panamericano de Karate Do que desde este jueves comenzó a celebrarse.

La competencia continental se extenderá hasta este sábado pero en lo que se refiere al kata la jornada de combates será a lo largo de la jornada de hoy (viernes).

Para Díaz será el evento con el que cierra el primer ciclo de competencias de este semestre, el año en el que formalmente comienza la larga carrera para ir a los JJOO Tokio 2020.

El atleta representante del estado Miranda en justas nacionales confirmó lo que significa para él tomar parte en este evento justo en el ecuador de la campaña.

“El Campeonato Panamericano va a ser importante para cerrar el semestre porque de alguna manera también es un evento donde siempre he tenido buenos resultado y va a sumar puntos importantes para el ranking mundial”.

“Sería el último evento del ranking previo al comienzo a la ruta de pruebas que van a dar puntos para la clasificación para las olimpiadas, los que formalmente para mí inician en el Open de Alemania en septiembre”, explicó y agregó a renglón seguido que “este panamericano me ayudaría conservar un puesto entre los cinco primeros en el ranking mundial y eso serviría para los cabezas de serie o cabeza de pool en ese Open de Alemania”.

Díaz ha venido dominando la modalidad de kata desde hace más de una década.

Sobre el enfoque que va a tener en estas competencias, el criollo no se siente para nada con exceso de confianza. “Ya son 15 títulos desde el año 2009 de forma consecutiva pero de igual manera no me puedo confiar. El nivel del área ha subido, está más parejo, hay más rivales de buen nivel a pesar que muchos son jóvenes”.

Justamente esa condición, a su juicio, “eso hace que sea un campeonato muy competitivo, en donde digamos se ha perdido un poco ese respeto a los favoritos y los atletas van a usar sus mejores armas en cualquier ronda para tratar de ganar y avanzar, y ganar puntos (para el ranking mundial) y eso hace que el evento sea competitivo”.

Díaz suma 10 coronas consecutivas de la modalidad de kata y 15 total a nivel de Campeonato Panamericano de Karate Do.

En paralelo, desde la edición de 2012, repite una final criollo con Cleiver Casanova de quien dijo “a mi juicio sigue siendo uno delos rivales más fuertes del área aunque en el Campeonato Suramericano no le fue bien”.

El foco del venezolano es no dejar nada al azar ni a ningún factor externo su participación en la tanda de este viernes. Por ello desplegará lo mejor de su repertorio de katas.

“Por la cantidad de atletas que participan en este evento estamos hablando de cuatro rondas, muy difícil llegar a cinco, me gustaría centrarme con los katas fuertes, con los katas que he venido trabajando en los Juegos Suramericanos y posiblemente los que vaya a usar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Colombia, venidero mes)”.

“Esos son los katas con los que yo enfrentaría un evento de la Premier League que son mucho más rondas. Mi idea es enfocarme en las figuras ya probadas”, agregó.

Díaz viene de ganar medalla de oro en los pasados Juegos Deportivos Bolivarianos (Santa Marta, Colombia, 2017) y los recién clausurados Juegos Suramericanos (Cochabamba, Bolivia).

“Me siento bastante bien siento que tengo un gran dominio del área pero no hay que confiarse”, remató.

