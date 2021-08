Con un palmarés de más de 35 medallas en toda su carrera, 20 de oro, 3 platas, 12 bronces, y además poseer el récord Guinness de más preseas ganadas en el Campeonato Mundial de Karate, la trayectoria de Antonio Díaz podría catalogarse como un sueño cumplido, pero para él hizo falta un logro más, conseguir un podio en los Juegos Olímpicos.

Antonio Díaz comentó, en una entrevista para Meridiano, que sintió durante su última partición realizando un kata, cuáles son sus planes a futuro y cuál será su rol dentro del deporte.

Sueño cumplido

Poseedor de oro en Mundiales y Panamericanos de karate, Díaz nunca había tocado el tatami olímpico, ya que esta disciplina no estaba dentro de las consideradas para Juegos Olímpicos.

Por tratarse de Japón, cuna del deporte de artes marciales, el Comité Olímpico Internacional incluyó por primera y única vez al karate en Tokio 2020.

“Había sentido muchas cosas durante mi carrera, pero nada se compara con lo que sentí estando en la Villa Olímpica, el ambiente era indescriptible”, acotó el caraqueño de 41 años de edad. “Lamento que haya llegado a esta edad, pero para mí es un sueño cumplido”, agregó.

Sin público, pero lleno de miradas

Díaz le comentó a su esposa y madre de su hijo, que iba a ser muy triste despedirse del deporte que practica desde hace más de 30 años sin tener público en las tribunas, debido a la pandemia de COVID-19.

“Me sentía mal por eso. Sin embargo, jamás en mi carrera había sentido tanto apoyo como lo hice en Tokio. A pesar de que no había publico la gente me respaldó durante toda la competencia, recibí miles de mensajes de apoyo y eso me alegró el alma”, destacó el karateca.

“Cuando terminé de participar sentí una mezcla muy grande de emociones. Sentí alegría por el sueño cumplido; nostalgia porque significaba el adiós; y hasta un poco de tristeza por no ganar la medalla, de la que todo el mundo estuvo hablando por esos días”, dijo entre risas el caraqueño.

“Pero, me sentí orgulloso cuando al estar bajando del tatami, estaban todos mis rivales de pie aplaudiéndome. Eso me llenó profundamente”, añadió.

Rol a futuro

El sensei ya posee un dojo en donde niños aprenden desde temprana la disciplina del karate, y tiene en mente cuál será su plan a futuro dentro del deporte, apoyar a que su disciplina se convierta en un deporte olímpico frecuente.

“Tenemos que trabajar en que nuestro deporte sea más atractivo y emocionante para el público, sin perder su esencia. Debemos revisar profundamente nuestros reglamentos y ver que podemos hacer”, señaló Díaz. “Los Juegos Olímpicos son emoción, lo vimos en las pruebas de skateboarding, BMX Free Style y Surf (todos deportes nuevos en una cita olímpica) a eso es a lo que debemos aspirar”, concluyó.

Con información de Meridiano.net.