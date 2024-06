Antonio Ecarri dice que el acuerdo electoral abre una nueva etapa democrática

El candidato presidencial opositor Antonio Ecarri señaló este viernes que el acuerdo de reconocimiento del resultado electoral, propuesto por el Gobierno y firmado el jueves por ocho de los 10 aspirantes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), es el inicio de una «nueva etapa democrática» en el país.

«La foto de ayer, para mí, es el inicio de una nueva etapa democrática, de convivencia de todos los sectores», señaló el contendor que se declara «independiente», según una nota de prensa de la Alianza Lápiz, la formación por la que se presenta a los comicios presidenciales.

Ecarri criticó la ausencia, en la sede del CNE, de los candidatos Enrique Márquez, del partido Centrados, y Edmundo González Urrutia, abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«Es una malacrianza absurda y torpe jugar con las políticas de las ausencias en Venezuela», señaló el aspirante.

El candidato agregó que es «inaceptable» ser el «garante de un cambio en paz, sin ser parte de los acuerdos».

Ecarri deploró la «política de las ausencias»

«¿Cómo vas a liderar la pacificación de un país y un cambio en paz si no vas? Esas políticas de ausencias, a mi particularmente no me gustan, esa ausencia tiene tufo de cobardía», apuntó.

Ocho de los 10 candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, suscribieron el jueves, ante el CNE, un acuerdo que los obliga a reconocer el resultado que el ente rector de los comicios anuncie tras el recuento de las votaciones, sin dejar margen para posibles reclamaciones.

Te puede interesar: Antonio Ecarri exige convocatoria a un debate presidencial

Enrique Márquez dijo este viernes que el acuerdo de reconocimiento es «inútil», ya que su contenido es «redundante» y está «incompleto».

Márquez criticó, además, durante una rueda de prensa, que el acuerdo sea «unilateral», al no haber «podido opinar y discutir su contenido» todos los candidatos, como -aseguró- fue su caso, motivo por el cual se negó a acudir al CNE y suscribir el documento.

Entretanto, González Urrutia dijo el jueves que no fue invitado a la firma del acuerdo, que ya había rechazado previamente, argumentando que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito entre la PUD y el Gobierno en octubre, con acompañamiento y respaldo internacional.

