La guerra tiene un costo: para los países que la libran, para los soldados que la combaten, para los civiles que la soportan. Para las naciones, el territorio se gana y se pierde, ya veces se recupera y se vuelve a perder. Pero algunas pérdidas son permanentes. Las vidas perdidas nunca se pueden recuperar. Las extremidades tampoco.

Y así es en Ucrania.

Las historias de las personas amputadas durante el conflicto son tan variadas como sus heridas, como lo son sus caminos de reconciliación con sus heridas. Para algunos, perder una parte de su cuerpo puede ser similar a una especie de muerte; llegar a un acuerdo con él, una especie de renacimiento.

Para los soldados heridos mientras defendían su país, su sentido de propósito y creencia en la causa por la que luchaban a veces puede ayudarlos a sobrellevar psicológicamente la amputación. Para algunos civiles, mutilados mientras se dedicaban a sus vidas en una guerra que ya los aterrorizaba, la lucha puede ser mucho más dura.

Para los hombres, mujeres y niños que han perdido extremidades en la guerra de Ucrania, ahora en su tercer mes, ese viaje apenas comienza.

Olena

La explosión que se llevó la pierna izquierda de Olena Viter también se llevó a su hijo, Iván, de 14 años, un músico en ciernes. Su esposo Volodymyr lo enterró, junto con otro niño muerto en la misma explosión, bajo un rosal guelder en su jardín. En medio de la lucha, no pudieron llegar al cementerio.

“¿Cómo voy a vivir sin Iván? Quedará en mi corazón para siempre, como el fragmento que lo golpeó”, dijo. Cuando está sola, Olena llora.

El 14 de marzo llovieron bombas sobre el pueblo de Olena, Rozvazhiv, en la región de Kiev. Iván y otros cuatro murieron; Olena fue una de las 20 que resultaron heridas.

Al principio, “Estaba pensando, ‘¿Por qué Dios me dejó con vida?’”, dijo Olena, de 45 años, con la voz suave quebrada. Al enterarse de que Iván estaba muerto, le rogó a un vecino que tomara su rifle y le disparara.

Pero Volodymyr le suplicó, diciendo que no podía vivir sin ella.

Ahora soporta la devastación de la pérdida de su hijo y el dolor físico de la pérdida de su pierna, cortada por debajo de la rodilla.

“Todos los días me acostumbro a un nuevo tipo de dolor. Estoy pensando qué tipo de dolor nuevo veré en el futuro”, dijo.

Ella todavía tiene que aceptar cualquiera de sus pérdidas.

“Todavía no me acepto como soy ahora”, dijo Olena. “Me gustaba mucho bailar. estaba haciendo deporte. No sé, tengo que aprender”. Todavía no puede imaginar cómo será volver a caminar.

Tal vez, dijo Olena, su vida se salvó porque estaba destinada a hacer algo, ayudar a otros, tal vez como voluntaria o mediante donaciones a una escuela de música en memoria de Iván.

“Por el momento, no sé qué me gustaría hacer. Debería seguir buscando. … Debo aprender a vivir. ¿Cómo? No lo sé todavía.»

Yana Natasha

La devastación cayó de un cielo azul claro para Yana Stepanenko. El 8 de abril, la niña de 11 años fue a la ciudad oriental de Kramatorsk con su madre, Natasha, y su hermano gemelo Yarik para abordar un tren de evacuación.

Yarik se quedó en la estación para cuidar su equipaje mientras Yana y su madre salían a comprar té.

Un misil golpeó, y el mundo se volvió negro y silencioso. Natasha se cayó. Ella no podía soportar. Miró hacia arriba y vio a su pequeña niña, sus calzas colgaban donde deberían estar sus pies. La sangre estaba por todas partes.

“Mamá, me estoy muriendo”, gritó Yana.

Las heridas de madre e hija fueron devastadoras. Yana perdió dos piernas, una justo por encima del tobillo y la otra más arriba de la espinilla. Natasha perdió la pierna izquierda por debajo de la rodilla.

Yarik resultó ileso y se ha reunido con su madre y su hermana. El padre de los niños murió de cáncer hace varios años y su padrastro está luchando en el frente. Así que ahora el niño pequeño cuida de su madre y su hermana, corre por los pasillos del hospital, busca sillas de ruedas y lleva comida.

Natasha todavía lucha por comprender lo que sucedió.

“A veces parece que no nos pasó a nosotros”, dijo, llorando suavemente.

Ella se preocupa más por su hija. “No puedo ayudarla como madre, no puedo levantarla ni ayudarla a moverse”, dijo. “Solo puedo apoyarla con mis palabras desde mi cama”.

Yana, como los niños de todas partes, está ansiosa por levantarse y moverse.

Yana extraña su hogar y sus amigos y está ansiosa por recibir prótesis.

“Realmente quiero correr”, dijo.

