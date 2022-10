Las autoridades instaladas por Moscú en la región ocupada de Kherson, en el sur de Ucrania, instaron a los residentes locales a evacuar a Rusia el viernes, mientras las fuerzas de Kyiv profundizaban su contraofensiva en la región.

La medida, anunciada un día antes, indicó que los avances militares ucranianos en el frente sur de la guerra están preocupando al Kremlin, que está luchando por consolidar su control sobre las áreas anexadas ilegalmente de Ucrania el mes pasado. Las autoridades rusas inmediatamente prometieron alojamiento gratuito a cualquiera que hiciera caso a la recomendación de abandonar Kherson.

El líder de la región instalado en Moscú, Vladimir Saldo, dijo a la televisión estatal rusa el viernes por la noche que cientos de personas solicitaron ser evacuadas de la región. “Aconsejamos a aquellos que tienen miedo de los misiles entrantes, para no interponerse en el camino del ejército ruso, que se vayan a la Federación Rusa”, dijo.

Saldo dijo el jueves que las evacuaciones se llevarían a cabo desde cuatro ciudades, incluida la capital regional Kherson y Nova Kakhovka. Este último se encuentra casi en la línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas, y los ucranianos avanzan cada vez más cerca.

Abandonar la región anexada

Los funcionarios instalados por Rusia en la región trataron de minimizar la gravedad de la situación y describieron las evacuaciones como viajes “humanitarios”, de “bienestar” y de “vacaciones” a Rusia que eran voluntarios. Para aquellos dispuestos a irse, se proporcionaron autobuses y transbordadores, según Saldo.

Pero los residentes pintaron un cuadro mucho menos agradable.

Konstantin, un residente de la ciudad de Kherson que habló con la condición de que su última entrega no se hiciera pública por razones de seguridad, dijo a The Associated Press el viernes que columnas de camiones militares comenzaron a moverse por la ciudad y finalmente se marcharon. Todas las escuelas estaban cerradas y la mayoría de las instituciones estatales y los organismos administrativos locales habían pasado a un horario laboral reducido, dijo.

“El estado de ánimo en Kherson no es alegre. La ciudad está ahora en suspenso. Principalmente se van los militares rusos del cuartel general y la familia de los colaboradores”, dijo Konstantin a la AP. “Todos están discutiendo la inminente llegada del ejército ucraniano y preparándose para ello”.

Deportados a la fuerza

Rusia ha caracterizado el movimiento de ucranianos a Rusia o al territorio controlado por Rusia como voluntario, pero en muchos casos es la única ruta que los residentes de las áreas ocupadas pueden o pueden tomar.

También han surgido informes de que algunos fueron deportados a la fuerza a “campos de filtración” con duras condiciones. Además, una investigación de Associated Press encontró que los funcionarios rusos deportaron a miles de niños ucranianos, algunos huérfanos, otros que vivían con familias adoptivas o en instituciones, para ser criados como rusos.

El experto militar ucraniano Oleh Zhdanov atribuyó la evacuación anunciada a la “incertidumbre sobre si los rusos podrán controlar la ciudad”.

“Los rusos temen que se repita la estampida de la región de Kharkiv en Kherson, cuando se abandonaron el equipo militar y los archivos, y por lo tanto se están preparando para partir con anticipación”, dijo Zhdanov.

Ucrania duplique su reserva

Zhdanov dijo que a los rusos podría preocuparles que Ucrania duplique su reserva de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS para fin de mes, lo que “tendría un impacto significativo en la naturaleza de los combates en el sur”. Actualmente hay 20 unidades HIMARS en Ucrania y otras 25 unidades HIMARS y equivalentes entrarán en servicio en las próximas semanas.

“Los rusos se reagruparon en el sur y el ritmo del avance ucraniano en la región de Kherson se desaceleró un poco, pero esto solo les da a los rusos un poco más de tiempo para evacuar. No detiene el contraataque en Kherson y la región”, dijo Zhdanov. “Es cuestión de unas semanas, un mes como máximo”.

También llegaron informes de preparativos para la evacuación de civiles de la ciudad de Melitopol, ubicada en la parte ocupada de la región de Zaporizhzhia, que limita con Kherson al este.

El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo a los periodistas en una sesión informativa en línea el viernes que los oficiales de seguridad, los que trabajan con las autoridades instaladas por Rusia y los administradores de edificios “ya han recibido información sobre la necesidad de evacuación” e incluso “se les han dado rutas de evacuación”.

Fedorov dijo que las fuerzas rusas no permitían que los ucranianos partieran de las áreas ocupadas hacia el territorio controlado por Ucrania a través del puesto de control clave de Vasylivka, donde más de 1.000 automóviles y más de 4 mil personas se alinearon el viernes.

“La situación definitivamente no está mejorando. Cada día empeora más y más, porque el número de personas que quieren irse aumenta cada día, y los (rusos) simplemente no los dejan salir”, dijo Fedorov.

Fuente: AP News