Directivos de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo denunciaron que el diputado Jesús Santander está propiciando invasiones en terreno propiedad de la asociación, ubicada en el sector El Polvero del municipio San Diego.

Euclides Querales, presidente de la APUC, aseguró que el parlamentario ha venido intentando la invasión de estos espacios, desde hace unos cuatro meses atrás, pero el pasado sábado la ejecutó al meter una máquina en el área privada.

Según señaló, unas personas se metieron al terreno y dijeron que supuestamente estaban autorizados por Santander. En el sitio se encontraba el profesor Luis Hernández y el consultor jurídico de la Apuc, José Benaventa, quienes se presentaron en el área afectada y notaron que efectivamente estaba presente el parlamentario.

Querales aseguró que el diputado se marchó, no sin antes pedir que se conformara una mesa de diálogo, con la cual los profesores no están de acuerdo, porque se trata de un terreno propiedad de la asociación, donde no hay nada que discutir, porque los documentos lo avalan.

Dijo que con la máquina se tumbaron algunos árboles protegidos y dañaron la capa vegetal.

El profesor dice no entender la actitud de Jesús Santander, pues además de ser vecinos de la zona, es abogado y diputado, por lo que debería tener pleno conocimiento de las leyes y respetarlas.

Además debería estar consciente de que las invasiones están prohibidas.

Precisó que los directivos de la APUC están dispuestos a acudir ante cualquier ente, para demostrar la propiedad del terreno.

“No puede ser que intenten quitarnos lo poco que tenemos para la recreación de los profesores y sus familiares”.