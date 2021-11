La Federación de Fútbol de Arabia Saudí anunció este sábado el lanzamiento de la primera liga de fútbol profesional femenina, que empezará el próximo 22 de noviembre con la participación de 16 equipos, en un momento en el que el reino ultraconservador está tratando de dar una imagen de apertura al exterior.



La institución dijo en un comunicado que la competición nacional se celebrará en dos fases, en las que participarán 16 equipos de tres regiones del reino. Los partidos se disputarán en tres ciudades: la capital, Ryad; Yeda, a orillas del mar Rojo; y en la localidad portuaria de Dammam, en el este del país arabigo.



Cada una de estas regiones contará con la participación de seis equipos, a excepción de Dammam, que poseerá cuatro. Asimismo, los primeros tres conjuntos de la tabla en Ryad y Yeda y los primeros dos de Dammam se clasificarán para la ronda final del campeonato, que se celebrará en el estadio Rey Abdalá a principios de 2022.



Por su parte, la miembro en la dirección de la Federación, Lamia bin Bahyian, tachó de «indescriptible» el anuncio de que «el sueño de la liga saudí para mujeres se hace realidad».



A mediados de septiembre, Arabia Saudí inauguró centros de entrenamiento para niñas y jóvenes saudíes para promocionar el deporte entre las mujeres, y en particular para impulsar la primera liga oficial y la primera selección de fútbol femenino del reino ultraconservador.



Ya en 2019, un equipo de jóvenes saudíes participó en un campeonato de fútbol femenino con otras selecciones no oficiales de los vecinos árabes del golfo Pérsico, y logró quedar tercero.



Hasta 2017, no se enseñaba educación física a las niñas en los colegios públicos de Arabia Saudí y, en 2018, las autoridades permitieron por primera vez el acceso de las mujeres en los estadios deportivos. EFE.