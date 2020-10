Un árbol, dentro del colegio República del Perú, en La Candelaria cayó tras las fuertes lluvias del sábado, derrumbando la cerca de la institución y obstruyendo la vía. Mientras tanto los vecinos aprovechan de obtener leña para sus fogones por falta de gas.

Con el desplome del árbol se vinieron abajo dos postes de electricidad, afectando el servicio en la zona. Las autoridades habrían recogido el cableado de alta tensión y cortado el tronco con motocierras, pero todavía la calle permanece trancada por ramas que no han sido levantadas.

Con el hacha en la mano Miguel Toro golpea fuerte los pedazos de madera derrumbados sin ver asomarse ninguna cuadrilla de la Alcaldía de Valencia o de la gobernación. No sólo pretende abastecer su fogón, sino el de algunos vecinos que tampoco tienen gas doméstico, entre ellos Gina Chacín, quien vive justo enfrente del colegio.

En la casa de Chacín no hay luz desde el sábado en la tarde. Sin gas y sin electricidad lo que más le preocupa es poder cocinarle a su mamá, una señora mayor que requiere de cuidados. Piensa que tal vez con la leña del árbol caído puede improvisar un fogón y resolver, mientras tanto. “Cuando vino Corporlec le restituyeron el servicio a varios vecinos, pero a nosotros nada que nos llega”.

Guerra avisada…

Gina Chacín aseguró que no fue la primera vez que el árbol amenaza con llevarse el cableado eléctrico por delante. Hace dos años, luego de un aguacero, un par de ramas se habían enredado en los cables y tuvieron que cortarlas. Pero no fue suficiente. “Tenían que cortar el árbol completo de una vez. guerra avisada no mata soldado. Cada vez que llueve se nos va la luz por el mismo problema”.

En la misma acera pero en la esquina extrema, Humberto Peñaloza sí cuenta con electricidad en su casa. Pudo presenciar el momento exacto en que se desplomó el árbol y dio gracias a Dios porque no hubo ningún herido.

Peñaloza exhortó que las autoridades exhortó a las autoridades pertinentes enviar cuadrillas de limpieza cuanto antes, porque el impedido paso vehicular está afectando a los comerciantes de esa calle, cómo él. “Miren cómo está de sucia, espero que vengan a recoger pronto todo eso”.