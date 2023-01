Argentina aprovechará la fuerza del título mundial logrado en Qatar 2022 para impulsar, a finales de enero, la candidatura que comparte con Uruguay, Paraguay y Chile para la organización del Mundial 2030.

Según desveló a EFE el ministro argentino de Turismo y Deportes, Matías Lammens, a finales de enero la candidatura conjunta se lanzará en el predio (ciudad deportiva) de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), con la Copa del Mundo como protagonista.

“La idea que siempre damos, el argumento que siempre esbozamos cuando hablamos de esa candidatura, (es) que el primer Mundial se jugó en el Río de la Plata, en 1930 en Uruguay, y que nos parece justo, por todo lo que aportó el fútbol sudamericano al Mundial, que vuelva”, declaró.

El 2 de agosto de 2022, en el Estadio Centenario de Montevideo, escenario de la primera final mundialista, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó junto a los titulares de Deportes de los cuatro países el denominado Mundial Centenario, como homenaje a la cita de 1930.

Posteriormente, en noviembre, fue lanzada en Santiago de Chile la Corporación Juntos 2030 para promover y desarrollar la candidatura.

El tercer título mundial firmado por Argentina en Qatar 2022 -después de los de 1978 y 1986- puede dar un empujón a esta candidatura que, en palabras de Lammens, en términos de recursos materiales puede que no compita con las potencias europeas, pero sí debe contar con un reconocimiento histórico.

“Sería muy lindo tener un Mundial después de 100 años de vuelta en Sudamérica, donde todo empezó. Y poder hacerlo entre esos países me parece que sería una gran apuesta”, aseveró.

El que fuera presidente del San Lorenzo argentino entre 2012 y 2019, período en el que el club azulgrana logró la única Copa Libertadores de su historia (2014), reconoció que la pasión por el fútbol en el país suramericano hace que los aficionados estén todavía bastante convulsionados por el triunfo de la Scaloneta.

“Argentina es un país muy, muy, muy futbolero, muy futbolero; por ahí el país más futbolero del mundo. Para cualquier país es muy importante salir campeón del mundo, pero especialmente para Argentina un poquito más”, comentó.

El ministro de Turismo y Deportes comentó que el balompié en su país no es solamente un deporte, no son los once que salen a la cancha, sino que expresa mucho, hasta el punto de que es parte de la idiosincrasia de los argentinos.

Precisamente la afición argentina aspira, según anunció este jueves la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), a recibir el premio The Best a los mejores seguidores del año. Los otros dos aspirantes son el espectador saudí Abdullah Al Salmi y la hinchada de Japón.