La música urbana de Venezuela tiene un nuevo exponente y promete ser uno de sus líderes. Arkaiko, un joven caraqueño de 24 años de edad, irrumpe en la escena con su más reciente propuesta titulada “Pensando en ti”.

Se trata de un tema inspirado, según explica, en los momentos cuando conoces a la persona que cautiva todos tus sentidos y te deja pensando en ella día y noche, en cómo conquistarla y qué hacer para estar juntos.

Las notas del rhythm and blues (R&B) y el rap dominan una propuesta que cuenta con un atrevido videoclip disponible en YouTube y que es el abrebocas de una carrera artística que promete.

Arkaiko, futuro ingeniero civil de nuestro país, se ha preparado arduamente en materia musical desde temprana edad y hoy, a sus 24 años, puede ver el fruto de años de estudio.

VICTORIOSO

Juan Ramos, verdadero nombre de este cantante, ha luchado por alcanzar sus sueños y hoy empieza a verlos materializado. Desde los 14 años empezó a componer y su primera producción vio luz a mediados de 2012, cuando contaba con 17 años. Lamentablemente, le fue diagnosticado un tumor y debió parar sus proyectos para atender la enfermedad.

“Es una de las situaciones más difíciles que me ha tocado afrontar en la vida, pero que me ha hecho madurar increíblemente y, sobre todo, me ayudó a ver la vida desde otro punto de vista. Es un proceso emocional y físico complejo en el que lidias con los mejores y peores pensamientos día a día, pero gracias a Dios, mi familia y amigos he logrado salir adelante”, comenta.

Es por eso que decidió ir tras sus aspiraciones y regalar su arte a todo un país y, paso a paso, luego conquistará al mundo. Para ello, fusiona trap, rap y otros ritmos urbanos con otros géneros musicales.

“Arkaiko proviene del concepto viejo, antiguo, considerando que la música vieja tenía más contenido lírica que la actual, queriendo llevar siempre alguna historia en distintos ritmos dentro de lo urbano y poder mantener esa esencia que me caracteriza”.

En sus redes sociales podrás encontrar más información sobre este y sus próximos sencillos musicales. En todas las redes sociales puedes conseguirlo como @esarkaiko