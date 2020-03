Familiares buscan a Arnaldo José, quien padece de Alzheimer

Desde el pasado 21 de noviembre se encuentra desaparecido Arnaldo José Chirinos, de 73 años, quien para la fecha vivía con una hija en la parroquia Aguas Calientes de Mariara (municipio Diego Ibarra de Carabobo).

El hombre padece de Alzheimer. Se mudó con Gredida Chirinos porque, tras separarse de su segunda esposa, estuvo viviendo con un hijo que padece de una discapacidad del habla, situación por la que ambos no podían llevarse bien.

“Los dos están enfermos, y juntos se estaban haciendo daño”, cuenta Gredida, quien por eso decidió llevarlo con ella.

Buscándolo por todas partes

Luego de visitar tantos sitios y dependencias entre Aragua y Carabobo (hospitales, instituciones de atención al adulto mayor, misiones sociales gubernamentales), Gredida Chirinos llegó este martes a la morgue de la CHET, en Valencia, para ver si su padre aparecía en el tanatorio.

“Ya llevo tres meses de angustia, sin saber si está vivo o si, por el contrario, lo encontraré en un sitio de estos”, expresó.

Además, no es la primera vez que recurre a los medios, ya ha visitado varios en Maracay y ciudades cercanas.

Una relación tormentosa con su segunda esposa

Lo cierto es que relata que Arnaldo José se casó dos veces. Del primer matrimonio tuvo cinco hijos, que son los que han velado por él desde que inició su padecimiento, porque “su segunda esposa no quiso responsabilizarse”.

Eso creó fricciones entre ambos “y cada vez que él la visitaba, había muchas peleas, porque él quería seguir viviendo en esa casa”.

Y comenta: “La última vez que lo vimos me llamaron por teléfono. Había ido a esa casa, desde donde me llamaron y me dijeron que lo fuera a buscar porque estaba agresivo y que unos malandros de la zona lo iban a matar. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver. No sabemos si le ocurrió lo peor”.

Por lo pronto, pide a todo aquel que haya podido verlo, que se comunique con ella a los números de teléfono 0416-8436364, 0412-8960154 y 0426-8318724.